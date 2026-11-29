Ілон Маск знову знайшов винних у загибелі людей на війні в Україні. Спойлер: це не Росія і Путін

Американський бізнесмен-мільярдер Ілон Маск знайшов нових винуватців загибелі людей в Україні. У тому, що Росія розв'язала проти нашої держави повномасштабну війну і не збирається її припиняти, винен, як виявилося, не російський диктатор Володимир Путін і не російський народ.

Справжнім винуватцем, за версією Маска, є вже анульоване з його подачі Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), котре виділяло гранти на розвиток демократії та громадянського суспільства у різних країнах світу. Про це сам мільярдер написав у своєму акаунті у мережі Х.

Маск звинуватив USAID у тому, що Росія напала на Україну

Бізнесмен ретвітнув відверто маніпулятивний допис щодо того, що за кілька років до ліквідації USAID витратило понад 800 млн. доларів "на іноземні вибори та політичний вплив". Фінансування розвитку демократичних виборів та підвищення громадянської свідомості населення різних країн у цьому дописі видається за "використання подтків американців для впливу на вибори в усьому світі".

Попри те, що у USAID (судячи зі скриншота у твіті) звітували про 167 програм, за якими здійснювалося таке фінансування, у маніпулятивному дописі зазначається, що їх нібито було понад 200. Найбільшу ж суму – 49,8 млн. доларів, згідно з дописом, у 2020-2024 роках було спрямовано в Україну у рамках "Програми реагувакння та підзвітності у політиці України".

Скриншот із твіта

"USAID використовували як зброю для зміни режимів. Саме в цьому полягала його справжня мета, а не в тому, щоб годувати голодних", – доходить до висновку невідомий автор мніпулятивного допису.

Скриншот допису

Скриншот допису

Маск залишив до цього твіта власний коментар.

"USAID несе відповідальність за величезну кількість смертей через свої операції зі зміни режимів, особливо в Україні", – написав він, вочевидь натякаючи на Революцію Гідності 2014 року, (хоча навіть у ретвітнутому дописі йдеться про період після 2020-го).

Скриншот твіта Маска

Це не перша заява Маска щодо Революції Гідності в Україні, зроблена ним за останні дні й у повній відповідності до "канонів" Кремля, згідно з якими тоді в нашій державі відбувся "переворот".

Нещодавно в інтерв’ю The New York Times саме так – "державним переворотом" – він і назвав події на Майдані Незалежності 12-річної давнини, натякнувши, що вони є "першопричиною" подальшої агресії РФ проти України.

"Це правда, що з точки зору вторгнення Росія є агресором, але також правдою є те, що ми, американці, організували державний переворот, щоб повалити демократично обраного проросійського президента України (Віктора Януковича. – Ред.). Без допомоги Державного департаменту США та інших відомств цього б не сталося. Це, очевидно, є агресивним вчинком", – заявив бізнесмен, котрий, вочевидь, повністю відмовляє українському народові у будь-якій суб'єктності – так само, як це роками робить Москва.

Як розповідав OBOZ.UA, наприкінці жовтня Маск закликав пожаліти "бідних російських призовників", які за великі гроші їдуть вбивати українців – і залишаються удобрювати український чорнозем.