Гуманітарна криза не лише в Олешках: у Страсбурзі обговорили ситуацію в окупованих населених пунктах Херсонщини

Надзвичайно складна гуманітарна ситуація склалася не лише в окупованих Олешках, а й у десятках інших населених пунктів Херсонщини поблизу лінії зіткнення. Тисячі людей залишаються без електроенергії, газу, тепла, гуманітарної допомоги та доступу до медичної допомоги, а населені пункти заміновані й перебувають під контролем російських окупантів.

Про це розповів начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів на полях сесії Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи у Страсбурзі. Його цитує Укрінформ.

За словами Прокудіна, режим тиші, запроваджений для проведення гуманітарної місії в Олешках, водночас дав жителям Херсона перепочинок від російських обстрілів і можливість відвідати свої будинки та дачі поблизу Дніпра, куди вони не могли потрапити роками.

Херсонці змогли повернутися до своїх будинків

Прокудін розповів, що поблизу Дніпра є велика кількість так званих червоних зон, куди цивільні тривалий час не могли заходити через мінування та постійні обстріли.

Під час режиму тиші люди отримали можливість побачити, у якому стані перебувають їхні будинки, забрати особисті речі та вивезти майно.

"Ви знаєте, що у нас дуже велика кількість червоних зон поблизу річки Дніпро, куди вже давно цивільні не заходили. Вони навіть не бачили, в якому стані їхні будинки. Звичайно, люди щасливі повернутися додому, можливо, щось забрати, вивезти. І зараз в них чудова можливість", – сказав керівник ОВА.

Військові допомагають цивільним, розміновуючи маршрути. Як зазначив Прокудін, це особливо важливо для місцевих жителів, адже у Херсоні наразі залишається близько 60 тисяч людей.

У Херсоні вперше за довгий час стало тихо

Прокудін назвав ситуацію під час режиму тиші незвичною для Херсона, який регулярно потерпає від російських обстрілів.

"Взагалі у Херсоні зараз майже свято. Давно такого не було, напевно, жодного дня ми не мали такої тиші", – сказав він.

За його словами, протягом попередньої доби нових постраждалих унаслідок обстрілів не було. Водночас четверо людей звернулися по медичну допомогу через поранення, яких зазнали в попередні дні.

Багато мешканців Олешок хочуть виїхати на підконтрольну територію

Окремо Прокудін розповів про ситуацію в окупованих Олешках. За його словами, багато мешканців міста хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію.

Водночас керівник Херсонської ОВА зазначив, що російська сторона намагатиметься перешкоджати евакуації та приховувати реальну кількість людей, які захочуть скористатися можливістю залишити окуповане місто й вихати до своїх.

"Там є багато людей, що хочуть вибратися на наш бік, але росіяни робитимуть усе, щоб зменшити цю кількість і взагалі не показувати, скільки їх перейде до нас", – сказав Прокудін.

Він нагадав, що в Олешках залишаються близько 2 тисяч людей, серед них майже 50 дітей. Вони тривалий час були змушені виживати без їжі, електроенергії та води, а Росія фактично блокувала можливість евакуації.

Росія проводить паспортизацію та мобілізацію

За словами Прокудіна, гуманітарна криза охопила десятки інших окупованих населених пунктів Херсонщини поблизу лінії зіткнення.

Тисячі людей там залишаються без електроенергії, газу, опалення, гуманітарної допомоги та доступу до медицини. При цьому дороги заміновані, а російські окупанти контролюють місцеве населення, проводять паспортизацію та мобілізацію людей до своєї армії.

Херсонщину готують до складної зими

Прокудін також розповів про підготовку підконтрольної Україні частини Херсонщини до зимового періоду. В області розосереджують теплогенерацію, розвивають когенерацію та посилюють захист енергетичної інфраструктури.

"Зараз розуміємо, як це зробити, тому що розподіляємо теплогенерацію, робимо когенерацію, ми від початку війни закопуємо наші трансформатори, захищаємо лінії електропередач. Тому точно переживемо цю зиму. Звичайно, вона буде складна", – пояснив керівник ОВА.

За словами Прокудіна, від початку 2026 року енергосистема Херсонської області зазнала близько двох тисяч атак.

Як повідомляв OBOZ.UA, жителів Олешок, які вирішили виїхати на підконтрольну Києву територію, вивезуть до Білорусі на військовому літаку РФ. Спочатку людей мають доправити до російської Анапи, після чого 31 жовтня вони мають вилетіти до білоруського Гомеля. Їх супроводжуватиме українська делегація на чолі з Дмитром Лубінцем.