Греція та Іспанія не віддають Україні ракети Patriot, термін яких спливає

Греція та Іспанія мають запаси ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, термін придатності яких незабаром спливає. Попри потребу України в додаткових боєприпасах для захисту від російських атак, ці країни поки не погодилися передати такі ракети Києву.

Про ситуацію пише британське видання The Telegraph. За його інформацією, представники НАТО та Європейського Союзу намагалися переконати Афіни й Мадрид передати Україні ракети Patriot PAC-2, які наближаються до завершення терміну зберігання. Дипломати шукають спосіб допомогти країнам ухвалити відповідне рішення.

Потреба в ракетах

Українська влада попереджає про загрозу нової масштабної російської кампанії проти енергетичної інфраструктури. За оцінками української сторони, Росія може застосувати до 1000 ракет, безпілотників і авіабомб для ударів по електричних підстанціях, гідроелектростанціях, теплових електростанціях та об'єктах інфраструктури трьох діючих українських атомних електростанцій.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав партнерів збільшити постачання ракет-перехоплювачів для американських систем Patriot. За його словами, для протидії російським атакам узимку Україні потрібно від 300 до 360 таких ракет.

Греція, за наявними оцінками, має щонайменше 200 ракет Patriot PAC-2, термін зберігання яких наближається до завершення. Він становить 23 роки. Скільки таких перехоплювачів залишилося в Іспанії, невідомо. Водночас минулого місяця міністр закордонних справ країни оголосив про намір передати Україні п'ять ракет.

Що кажуть дипломати

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас порушила питання передавання ракет під час переговорів в Ірландії минулого місяця. Вона наголосила, що деякі країни мають перехоплювачі, термін придатності яких незабаром закінчиться, тому їх варто передати Україні.

Один із дипломатичних співрозмовників The Telegraph пояснив, що партнери намагаються з'ясувати, як допомогти Греції та Іспанії ухвалити відповідне рішення. За його словами, було б логічно передати Україні принаймні ті ракети, які наближаються до завершення терміну придатності.

Водночас ракети після закінчення цього терміну не обов'язково стають непридатними до використання. Експерт із ракетного озброєння Університету Осло Фабіан Гоффман пояснив, що після завершення гарантованого виробником періоду їх потрібно повторно сертифікувати. Під час цієї процедури замінюють компоненти, термін придатності яких сплив, зокрема батареї та ракетні двигуни, а також перевіряють працездатність інших систем.

Дефіцит перехоплювачів

За даними The Telegraph, Україна отримує 95% ракет для Patriot через програму під керівництвом НАТО, у межах якої європейські країни фінансують закупівлю перехоплювачів безпосередньо у США.

Однак війна в Ірані спричинила глобальний дефіцит цих боєприпасів. За деякими оцінками, у перші дні конфлікту, який розпочався в лютому, США та їхні союзники використали щонайменше 800 ракет Patriot. Для порівняння, українські посадовці тоді заявляли, що за чотири роки повномасштабної війни Україна отримала лише 600 таких перехоплювачів.

На тлі скорочення запасів Повітряні сили України раніше цього року припинили щодня публікувати показники перехоплення балістичних ракет.

За інформацією, на яку посилається The New York Times, запаси ракет Patriot у США могли скоротитися до менш ніж 1700 одиниць. Це викликає питання щодо готовності Пентагону поповнювати українські запаси, поки американські сили залучені до бойових дій проти Ірану.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Україна навчилася збивати російську балістику без Patriot. У виданні WSJ розкрили, як це вдалося.