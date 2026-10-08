"Глухий кут": Рубіо відповів, чи є перспективи врегулювання війни в Україні шляхом переговорів

Очільник Державного департаменту США Марко Рубіо заявив, що наразі перспектив для врегулювання війни Росії проти України шляхом переговорів немає. За його словами, ситуація нагадує стратегічний глухий кут, а вийти з нього можна або через переговорну угоду, або шляхом ескалації.

Водночас Вашингтон готовий відігравати конструктивну роль, якщо з'явиться можливість для дипломатичного рішення. Про це Рубіо сказав в інтерв'ю грецькій газеті Ekathimerini.

Рубіо назвав ситуацію стратегічним глухим кутом

Рубіо зазначив, що війна триває вже п'ятий рік, хоча, за його словами, початковий план був іншим.

"На жаль, схоже, що війна триватиме вже п'ятий рік, хоча початковий план був іншим. Не думаю, що таким був задум Путіна щодо цієї війни, тож усе пішло не за його сценарієм. І зараз, на жаль, ситуація нагадує стратегічний глухий кут, що є небезпечним явищем", – заявив він.

За словами посадовця, вийти зі стратегічного глухого кута можна двома шляхами – уклавши угоду шляхом переговорів або через ескалацію з боку однієї чи обох сторін, яка зрештою вийде за межі початкового конфлікту.

"Наразі перспектив для врегулювання шляхом переговорів не спостерігається", – сказав Рубіо.

Що у США кажуть про переговори

Водночас Вашингтон готовий долучатися до пошуку дипломатичного рішення, якщо для цього з'явиться можливість.

"Ми готові відігравати будь-яку можливу роль, щоб сприяти цьому процесу. Ми вже намагалися це зробити в минулому, але поки що досягти успіху не вдалося", – зазначив Рубіо.

Він також заявив, що Росія визначає перемогу як повний контроль над Донецькою областю та неодноразово називала це своєю метою. За словами Рубіо, для України така умова є абсолютно неприйнятною.

США побоюються подальшої ескалації

Окремо Рубіо розповів про занепокоєння США ризиками ескалації війни.

"Лише вчора у Чорному морі було здійснено атаку на судна з використанням скоординованого удару безпілотників. Нас також турбує ймовірність вчинення диверсійної операції в сусідній країні, яка може вийти з-під контролю", – сказав він.

За словами Рубіо, є чіткі ознаки наміру Москви використати майбутню зиму для знищення того, що залишилося від української енергосистеми, і таким чином змусити Україну капітулювати. Водночас Україна посилила здатність завдавати далекобійних ударів углиб території РФ.

"Тож ми поділяємо це занепокоєння. Весь світ сприймає цю ситуацію як таку, що може перерости в масштабніший конфлікт", – зазначив Рубіо.

Він додав, що США продовжують вивчати можливості для врегулювання війни шляхом переговорів.

"Ми готові сприяти пошуку шляхів до врегулювання шляхом переговорів та продовжуємо вивчати будь-які можливості для цього. Ми вважаємо, що це пішло б на користь і РФ, і Україні, однак поки що досягти цього не вдається", – підсумував Рубіо.

Як писав OBOZ.UA, держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що війна в Україні завершиться шляхом переговорів. За його словами, Дональд Трамп готовий задіяти можливості США, якщо це допоможе зблизити позиції України та Росії.