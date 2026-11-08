Глава МЗС Італії заявив про погрози через підтримку України: що відбувається

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що разом із родиною став жертвою кіберзлочинців. Вони поширили особисті дані глави МЗС у даркнеті, а причиною цих залякувань стала позиція самого політика, міністерства та Рима загалом щодо України.

Про це Таяні написав у соцмережі Х 7 листопада. За його словами, зловмисники шукають іншу інформацію про нього, фактично наражаючи міністра на нові загрози та залякування. Вони також втягують у це його родину, адже готові платити за додаткові відомості про мене та моїх близьких.

"Моя реакція дуже проста: я ні в якому разі не піддамся залякуванням. Я продовжуватиму працювати, щоб захищати своє міністерство та Італію, і дедалі більше зміцнюватиму зв’язки та співпрацю з нашими союзниками, щоб ми могли захищатися разом", – написав Таяні.

Причина погроз

За словами політичного діяча, причина, через яку він потрапив під приціл, є політичною. Це позиція щодо України: захист свободи суверенної держави, чітке висловлення підтримки демократії та незалежності нації є небезпечним для цих злочинних угруповань, зазначив Таяні.

Також зловмисники реагують на заходи, які вже кілька місяців поспіль вживають для захисту кібербезпеки Міністерства закордонних справ Італії.

"Ми серйозно працюємо над протидією цим загрозам: з 1 січня я створив кіберуправління, щоб захистити нас від кібератак суб’єктів, які часто так чи інакше пов’язані з ворожими нам державними структурами. Ми вже працюємо і співпрацюємо з нашими союзниками", – написав глава МЗС.

Скриншот допису Антоніо Таяні в Х

Реакція України

Міністр закордонних справ Італії Андрій Сибіга висловив в Х повну солідарність з італійським колегою у зв’язку зі актами кіберзлочинців та залякуваннями, спрямованими проти нього та його родини.

Він наголосив, що кіберзагрози та зловмисні атаки не знають кордонів і вимагають рішучої, скоординованої реакції. Україна має великий досвід боротьби з такими загрозами і готова поділитися своїм досвідом із партнерами.

"Я глибоко вдячний моєму шановному колезі Антоніо, уряду Італії та італійському народу за їхню незмінну підтримку та солідарність з Україною. Ті, хто намагається нас залякати, лише зміцнять нашу рішучість стояти разом", – написав Сибіга.

Він наголосив, що цей інцидент заслуговує на подальше обговорення з міністрами закордонних справ "Великої сімки" на майбутній зустрічі в Парижі.

Скриншот допису Андрія Сибіги в Х

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Антоніо Таяні заявив, що Росія може спробувати вплинути на загальні вибори в Італії, які мають відбутися наступного року. Країнам Євросоюзу необхідно заздалегідь готуватися до можливих спроб втручання у виборчі процеси.