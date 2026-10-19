Гегсет навмисно затримує передачу Україні ракет до Patriot, навіть вже проплачених – Kyiv Independent

Міністр оборони США Піт Гегсет досі не погодив передачу Україні значної партії ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Українські посадовці та військові вважають, що Вашингтон може навмисно затримувати постачання, щоб тиснути на Київ.

Про це пише Kyiv Independent із посиланням на українських посадовців і військових, які розповіли виданню про затримку. За словами одного з українських чиновників, контракти на ракети вже лежать на столі Гегсета, однак він не підписує необхідні документи. При цьому ракети вже оплачені союзниками України.

Політичні домовленості

Президент України Володимир Зеленський 19 жовтня заявив про затримки з постачанням окремих видів життєво важливого озброєння. Він звернув увагу на дії Міністерства оборони США.

"Є політичні домовленості, які не були реалізовані на робочому рівні", – сказав глава держави.

Як зазначає Kyiv Independent, один високопоставлений український посадовець і двоє представників українських військових повідомили про затримку передачі ракет для Patriot. Вони погодилися говорити на умовах анонімності через чутливість питання.

Дефіцит перехоплювачів

Україна використовує ракети до Patriot для перехоплення балістичних ракет, якими Росія атакує українські міста та цивільну інфраструктуру. Російські війська запускають такі ракети майже щодня, тому наявність перехоплювачів залишається критично важливою для української протиповітряної оборони.

За даними співрозмовників видання, затримка стосується значної партії ракет, контракти на які потребують погодження американського міністра оборони. Водночас Україна залежить від обмежених запасів цих боєприпасів, необхідних для захисту від балістичних ударів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як у Німеччині запевнили, що нададуть Україні ракети до Patriot, але є нюанс.