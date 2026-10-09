"Гарантуємо безпеку": Санду розповіла, скільки біженців з України готова прийняти Молдова взимку

Після початку повномасштабного російського вторгнення з України в Молдову переїхали приблизно 100 000 біженців. Країна готова прийняти стільки українців, які рятуються від війни, скільки буде потрібно.

Про це 8 жовтня під час виступу на Молдовському форумі безпеки (MSF 2026) заявила президентка Мая Санду. Текст її промови опублікований на офіційному сайті пресслужби.

"Із 2022 року до Молдови прибуло понад мільйон українців, які тікали від війни, і близько 100 000 знайшли тут дім. Якщо ця зима в Україні виявиться такою ж важкою, як усі очікують, ми готові прийняти стільки, скільки потрібно, щоб вони були в безпеці", – пообіцяла лідерка сусідньої держави.

Вона зазначила, що на цьому форумі порушується питання, чи може невелика країна бути гарантом безпеки. Ще кілька років тому мало хто говорив би про це, маючи на увазі Молдову.

"Сьогодні відповідь – так, і дозвольте мені пояснити чому. У мене є три пункти", – сказала Санду.

Перше, про що вона заявила, це внесок у безпеку всієї Європи, який уже здійснює Молдова і який "починається з України".

Другий момент – протидія російським загрозам, адже на Молдові РФ уже випробовує свої методи "у повітрі, на виборах і в інформаційному просторі". Те, чого навчилася Молдова, "може заощадити час партнерам".

Третій пункт Санду пов'язала із прагненням Кишиніва приєднатися до Європейського Союзу, адже в багатьох сферах безпеки держава вже діє як член ЄС. "Те, що зміцнює Молдову, зміцнює і Європу", – заявила вона.

"У війнах нашого часу вибір країни має більше значення, ніж її розмір. Кожна держава відповідає за свою частку безпеки Європи. Частка Молдови починається з 1200 кілометрів кордону з Україною", – наголосила президентка.

Moldova Security Forum (MSF 2026). Джерело: Facebook Maia Sandu

Moldova Security Forum (MSF 2026). Джерело: Facebook Maia Sandu

Як раніше писав OBOZ.UA, Молдова створює на прикордонних пунктах з Україною захисні зони, де у разі небезпеки зможуть укриватися співробітники прикордонної поліції, державні службовці та громадяни. Влада країни також переміщає на територію Молдови своїх прикордонників із пунктів пропуску, розташованих на українській території.