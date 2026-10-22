"Фото, відео – що завгодно": Гілларі Клінтон припустила, який компромат може мати Путін на Трампа. Відео

Екскандидатка у президенти США та колишня державна секретарка Штатів Гілларі Клінтон вважає, що російський диктатор Володимир Путін має компромат на американського лідера Дональда Трампа. Зокрема, це можуть бути певні дискредитуючі фото та відео.

Про це Клінтон сказала у подкасті High Stakes with HRC. Під час розмови вона вказала на рішення Трампа щодо відмови від нових санкцій проти Росії, його прихильність до Путіна та двопартійну критику цих кроків.

"Я й надалі вважаю, що він (Путін – Ред.) має фотографії, відеозаписи – що завгодно", – зазначила Клінтон.

Політикиня згадала в цьому контексті про так звані файли Епштейна – мільйони документів, зображень та відео, що детально описують злочинну діяльність американського фінансиста та засудженого за сексуальні злочини проти дітей Джеффрі Епштейна. У матеріалах фігурують десятки відомих політиків, бізнесменів, діячів культури та членів королівських родин.

"Коли ми нарешті побачимо всі матеріали щодо Епштейна, думаю, навіть ті, хто підтримував Трампа, будуть шоковані тим, що там розкривається про Трампа", – заявила Гілларі Клінтон.

Вона назвала Трампа "маріонеткою Путіна, яка допомагає йому", і зазначила, що диктатор не зупиниться на Україні.

"Мабуть, у Трампа є така ідея, що він хоче розділити світ. Він отримає Західну півкулю, Путін – Росію та Європу, а Сі Цзіньпін – решту світу", – сказала екскандидатка у президенти США.

Нагадаємо: колишня перша леді та держсекретарка США Гілларі Клінтон заявила перед комітетом Конгресу, що вона "не мала жодного уявлення" про злочини покійного фінансиста Джеффрі Епштейна. Політикиня закликала допитати президента Дональда Трампа, оскільки його ім'я неодноразово згадується у файлах Епштейна.

Колишній президент США Білл Клінтон теж дав свідчення перед у справі Епштейна. Він заперечив, що знав про злочини фінансиста під час свого "короткочасного знайомства" з ним.

Як повідомляв OBOZ.UA, колишній президент США Білл Клінтон розкритикував чинного очільника Білого дому Дональда Трампа за політику щодо Росії. Він заявив, що американський лідер відмовився від підтримки України та знову почав зближуватися з російським диктатором Володимиром Путіним.

А Гілларі Клінтон раніше критикувала Білий дім за політику щодо України. Позицію чинного американського президента Дональда Трампа щодо російсько-української війни вона назвала ганебною.