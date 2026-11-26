Фіцо не хоче брати участь у новому кредиті ЄС для України: що пропонує натомість

Братислава не бажає приєднуватися до колег із Європейського Союзу в наданні Києву кредиту на 45 мільярдів євро у 2027 році. Водночас держава не буде блокувати цю позику.

Про це повідомив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо напередодні спеціального дводенного саміту ЄС (26–27 листопада), де лідери обговорюють наступний семирічний бюджет Євросоюзу й додатковий кредит Україні. Політика цитує "Радіо Свобода".

Фіцо розкритикував поділ кредиту на військову й невійськову частини. Він назвав це "трюком Єврокомісії", бо формально йдеться про одну позику.

Якби Словаччина приєдналася до інших європейських партнерів, це коштувало б їй близько 11 мільйонів євро щороку у вигляді відсотків.

Словацький прем'єр запропонував альтернативу: кошти, які держава могла би витрачати на обслуговування кредиту, він обіцяє спрямувати на двосторонню допомогу Україні (постачання цивільної техніки словацького виробництва, дизельного пального, локомотивів, а також аварійні поставки електроенергії).

"Тобто жодних грошей, лише те, чого вони справді потребують. Принципово – словацького виробництва, щоб це підтримувало нашу промисловість", – додав Фіцо.

Також він заявив, що не має принципових заперечень проти виділення Києву близько 140 мільярдів євро безпосередньо з багаторічного бюджету ЄС на 2028–2034 роки.

Нагадаємо: окрім Словаччини, небажання гарантувати позику Україні раніше висловлювали Угорщина, Чехія та Болгарія.

Як писав OBOZ.UA, Роберт Фіцо раніше скаржився, що обговорення надання нового кредиту на 45 мільярдів євро для України супроводжувалося "політичним тиском", пов'язаним із затвердженням загальноєвропейського бюджету на 2028–2034 роки. Він висловлював скепсис щодо доцільності запозичень, а також говорив, що насправді йдеться "не про якісь кредити, а про подарунки".