Фіцо і Радєв замість Орбана: чи зможе Кремль зберегти вплив у Європі

Втрата Віктором Орбаном влади в Угорщині та Александаром Вучичем в Сербії створюють для Кремля нову реальність. Москва втрачає впливових партнерів, які роками допомагали їй просувати власні інтереси в Європі, гальмувати рішення щодо підтримки України та ставити під сумнів санкційну політику Заходу. Але говорити про зникнення російського лобі передчасно. Кремль шукає інші точки опори, і дедалі помітнішими стають Словаччина Роберта Фіцо та Болгарія Румена Радєва.

У Братиславі зближення з Москвою вже набуло цілком конкретних обрисів. Уряд Фіцо повертається до міжурядових переговорів із Росією, намагається зберегти постачання російських енергоресурсів і відновлює військово-дипломатичні контакти. Паралельно словацький прем'єр відмовляється підтримувати нові масштабні програми допомоги Україні. Для Кремля це можливість зберегти партнера всередині ЄС і НАТО, не вимагаючи від нього формального розриву із Заходом.

У Болгарії ситуація розвивається за іншим сценарієм. Перемога Іліяни Йотової на президентських виборах зміцнює позиції Радєва, який послідовно виступає за діалог із Путіним, критикує військову допомогу Україні та пропонує Софії роль посередника між Москвою і Європою. На тлі російських атак на судна в Чорному морі така політика викликає особливе занепокоєння.

Про те чи зможуть Фіцо та Радєв компенсувати Кремлю втрату Орбана та Вучича і наскільки далеко вони готові зайти у співпраці з Москвою – у матеріалі OBOZ.UA

Відновлення відносин з Москвою

З відходом Віктора Орбана прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо стає найважливішим союзником Володимира Путіна в ЄС. Росія зацікавлена не просто у відновленні окремих контактів із Братиславою, а в поверненні повноцінного механізму двосторонньої співпраці. Про це свідчить, зокрема, документ російського міністра науки та вищої освіти Валерія Фалькова, у якому описувалися домовленості з главою словацького МЗС Юраєм Бланаром. Москва прагне відновити відносини, які до повномасштабного вторгнення охоплювали економіку, енергетику, науку та гуманітарну сферу. Для Кремля це також можливість продемонструвати, що навіть після втрати частини політичних позицій у Європі він зберігає партнерів усередині ЄС і НАТО.

Під час зустрічі з Володимиром Путіним у Кремлі 9 травня 2026 року Роберт Фіцо заявив, що відносини двох країн не повинні обмежуватися постачанням енергоресурсів. Він також повідомив про кроки з відновлення військових аташе при посольствах. Через п'ять місяців ця домовленість почала втілюватися в життя. Так, Словаччина направила до Москви двох військових офіцерів – бригадного генерала Славомира Ставіарського та його заступника, полковника Іво Гахіра. За даними громадської телерадіокомпанії STVR, Ставіарський перебуває в російській столиці з початку серпня. Братислава також готується прийняти російського військового аташе. Це означає, що військово-дипломатичне представництво двох країн відновлюється вперше від початку повномасштабної війни. Для Москви це повернення офіційного каналу взаємодії з оборонним відомством країни НАТО. Для Братислави – виконання домовленості, про яку Фіцо говорив безпосередньо Путіну.

Цей крок викликав критику словацької опозиції. Її представники нагадують, що попередній російський військовий аташе Сергій Соломасов був висланий зі Словаччини через шпигунську діяльність. Зокрема, він передавав гроші Богушу Гарбару, автору проросійського ресурсу Hlavné správy, за поширення дезінформації. Колишній заступник начальника Генштабу Словаччини Павел Мацко також попереджає про загрози російської гібридної діяльності. Опозиційні політики побоюються, що новий представник Москви може використовувати дипломатичний статус для збору інформації та операцій впливу. Вони також ставлять під сумнів взаємність такого обміну: словацький офіцер у Москві навряд чи отримає доступ до інформації, яка виправдовувала б можливості російського аташе в Братиславі. Відновлення таких контактів може позначитися на довірі між союзниками по НАТО, зокрема на обміні розвідувальною інформацією.

Газ, нафта та міжурядова співпраця

Енергетика залишається головною економічною причиною зближення Братислави з Москвою. Її газова та нафтова інфраструктура історично пов'язана з російськими постачаннями. Уряд Фіцо наполягає, що швидка відмова від них призведе до додаткових витрат і проблем для економіки.

Попри загальну політику ЄС, Словаччина планує розпочати переговори з Єврокомісією, щоб отримати можливість продовжити імпорт російського газу всупереч загальноєвропейському плану припинення закупівель до кінця 2027 року. Фіцо також оскаржує відповідне рішення ЄС у судовому порядку. За інформацією словацького суспільного мовника STVR, контракт державної компанії SPP із Росією діє до 2034 року за принципом take-or-pay. Глава МЗС країни Юрай Бланар заявляв, що розрив домовленостей може спричинити компенсаційні виплати понад 10 млрд євро, а за певних умов – до 16 млрд євро.

26 жовтня у Москві відбулося перше за п'ять років засідання російсько-словацької міжурядової комісії. Словацьку делегацію очолив все той таки Юрай Бланар, російську – міністр науки та вищої освіти Валерій Фальков. Сторони обговорювали енергетику, ядерну галузь, сільське господарство, охорону довкілля, туризм, спорт і культуру. Окремо підтвердили необхідність стабільного постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" до Словаччини. Наступне засідання комісії заплановане на 2027 рік у Словаччині.

Після переговорів із главою МЗС РФ Лавровим Бланар заявив, що його країна продовжить розвивати відносини з Росією. Він наголосив, що Братислава таким чином "відстоюватиме національні інтереси".

Відмова від допомоги та справа МіГ-29

Зближення з Росією супроводжується дистанціюванням Братислави від частини спільних рішень ЄС щодо підтримки України. Роберт Фіцо заявив, що Словаччина не братиме участі у потенційному європейському кредиті на 70 млрд євро для України у 2027 році. Він назвав небезпечним пов'язування цієї допомоги з переговорами щодо бюджету ЄС на 2028–2034 роки. Натомість прем'єр пропонує підтримувати Київ через освітні, дорожні та енергетичні проєкти.

Ще один показовий сюжет – відновлення прокуратурою розслідування щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29 та систем ППО KUB попереднім урядом у 2023 році. Фіцо неодноразово критикував це рішення, стверджуючи, що передача озброєння послабила обороноздатність Словаччини та зробила її залежною від повітряного патрулювання союзників. Один із високопосадовців його партії навіть назвав це саботажем. Попереднє розслідування було закрите у лютому. Тоді прокурор Братислави Растислав Ремета пояснював, що передані винищувачі радянського виробництва були застарілими, не повністю боєздатними, а також не мали пілотів і ракет. Тепер справу вирішили перевірити повторно. Обидва сюжети показують, що Фіцо робить українське питання частиною його внутрішньої політики.

Між Москвою та Заходом: як поєднати несумісне

Попри відновлення контактів із Кремлем, Словаччина не ставить питання про вихід із ЄС чи НАТО. Навпаки, Фіцо заявляє, що країна поважає зобов'язання в межах обох об'єднань, але має право самостійно відстоювати національні інтереси. Саме цим Братислава пояснює співпрацю з Москвою у сферах, які не охоплені санкціями. У результаті виникає суперечлива ситуація. Словацький уряд виступає проти військової допомоги Україні, намагається зберегти російські енергетичні поставки, відновлює військово-дипломатичні контакти з Москвою. Водночас країна залишається учасником західних структур, рішення яких часто суперечать курсу Фіцо.

Важливо також розрізняти державну політику та комерційну діяльність словацьких підприємств. Припинення державної військової допомоги не означає автоматичного припинення всіх комерційних поставок українській стороні. Словацький оборонний сектор продовжує працювати з українськими замовниками. Та все ж для Кремля і така модель відносин вигідна тим, що дозволяє підтримувати тасні контакти з країною НАТО та ЄС, не вимагаючи від неї формального розриву із західними союзниками.

Болгарія переходить в "зону ризику"

Болгарія демонструє іншу проблему: концентрацію влади в руках політика, який не приховує прихильності до зближення з Росією, і формування навколо нього ширшої політичної опори.

Політичний курс Болгарії щодо України після дострокових парламентських виборів помітно змінився. Перемога коаліції "Прогресивна Болгарія" на чолі з експрезидентом Руменом Радєвим означає повернення до значно стриманішої зовнішньої політики у питаннях російсько-української війни. Якщо раніше Софія влади поступово нарощувала військово-технічну співпрацю з Києвом та підтримувала більшість рішень ЄС і НАТО, то новий болгарський уряд дедалі частіше дистанціюється від нових військових ініціатив, обережніше ставиться до санкційної політики та робить акцент на необхідності переговорів із Росією.

Позиція Румена Радєва щодо війни вже кілька років залишається однією з найсуперечливіших серед європейських лідерів. Він не заперечує факту російської агресії, визнає порушення міжнародного права та підтримує територіальну цілісність України. Однак майже кожна його заява супроводжується критикою військової допомоги Києву, санкційної політики ЄС і закликами якнайшвидше перейти до переговорів із Росією.

Нинішній глава уряду Болгарії послідовно просуває тезу про те, що війна не має військового вирішення, а її "продовження лише збільшує людські втрати та економічні проблеми Європи". Уже після повернення до влади він знову наголосив, що міжнародні партнери повинні зосередитися на припиненні бойових дій і дипломатичних переговорах, а не на розширенні військової підтримки України. З моменту вступу в посаду прем'єра в травні він припинив надання Києву військової допомоги.

Перемога Йотової закріплює проросійський курс Радєва

Перемога Іліяни Йотової на президентських виборах зміцнює позиції Румена Радєва. За результатами, вона отримала понад 57% голосів, тоді як її прозахідний суперник Андрій Гюров – трохи менше ніж 40%. Вирішальним чинником міг стати перехід до Йотової виборців Костадина Костадинова, представника відверто проросійських сил, який посів третє місце в першому турі. Таким чином, Йотова отримала підтримку не тільки прихильників чинної влади, а й значної частини проросійського електорату. Водночас результат Гюрова показав, що в Болгарії зберігається помітна група виборців, які виступають за прозахідний курс і солідарність із союзниками.

Політичне значення перемоги Йотової має значення і для України. Колишня віцепрезидентка є соратницею Радєва і поділяє його погляди на війну Росії проти України. Тепер у нього буде президентка, яка навряд чи створюватиме перешкоди урядовій політиці. Це помітна відмінність від попереднього періоду, коли сам Радєв обіймав президентську посаду і використовував її для стримування урядів, які намагалися проводити більш проєвропейський курс.

Йотова також виступає проти військової допомоги Україні. Вона повторює аргумент про те, що постачання зброї нібито лише продовжує війну, а не наближає її завершення. Під час кампанії вона закликала відновити переговори з Москвою, заявляла, що "кожен має зателефонувати президенту Путіну", і пропонувала Болгарії стати дипломатичним каналом між Росією та Європейським Союзом.

Болгарія може стати проблемою для ЄС

Зближення Болгарії з Росією також створює додаткові ризики для європейської єдності. Радєв виступає проти частини рішень ЄС і НАТО, а Йотова підтримує його підходи. У разі узгоджених дій із Робертом Фіцо Софія та Братислава можуть посилювати одна одну під час суперечок із Брюсселем, зокрема щодо санкцій, допомоги Україні та відносин із Москвою. Однак прирівнювати Радєва до Віктора Орбана було б перебільшенням. Болгарія значно більше залежить від європейських фондів та економічної підтримки ЄС. Це обмежує можливості уряду й змушує його рахуватися з позицією Брюсселя. Поки що Радєв демонструє готовність критикувати європейські рішення, але не завжди переходить до відкритого блокування, яке стало звичною тактикою Орбана. Проте поява ще одного уряду, здатного підтримувати Фіцо у конфліктах із європейськими партнерами, вже є тривожним сигналом.

Поки існують фактори, які можуть стримати Словаччину та Болгарію і не повторити шлях Орбана

Роберт Фіцо давно демонструє прихильність до Москви. Його поїздка на парад у Москву, заяви про необхідність враховувати інтереси Росії та критика європейської політики щодо Кремля створюють враження, що Братислава поступово перетворюється на ще одного союзника Путіна всередині Євросоюзу. Схожі побоювання виникають і щодо Болгарії після приходу до влади політичних сил, які демонструють готовність до діалогу з Москвою.

Однак між Словаччиною та Болгарією, з одного боку, і Угорщиною часів Віктора Орбана та Сербією, з іншого, є суттєва різниця. Угорщина і Сербія мали додаткову економічну опору у вигляді масштабних китайських інвестицій, що дозволяло їм менше залежати від європейського фінансування. Словаччина та Болгарія такої можливості не мають. Вони значною мірою залежать від субсидій і фінансової підтримки Євросоюзу. Тому європейські гроші залишаються для них серйозним стримувальним фактором – таку думку в ексклюзивному коментарі OBOZ.UA висловив Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".

Водночас словацький прем'єр намагається використати нинішню міжнародну ситуацію для посилення власного впливу. Активізація контактів навколо можливих мирних переговорів, зустрічі європейських лідерів із Володимиром Зеленським та представниками адміністрації Дональда Трампа, а також подальші контакти з Путіним створюють для Фіцо можливість показати, що його попередня риторика щодо Росії нібито була виправданою, а сам він може бути учасником майбутніх домовленостей.

На думку Леонова, є принципова відмінність між заявами Фіцо та його реальними діями. Попри критичну риторику щодо України, Словаччина не блокує її вступ до Європейського Союзу. Братислава також готова брати участь у деяких європейських програмах, зокрема в ремонті української військової техніки за кошти ЄС. Фіцо значною мірою орієнтується на адміністрацію Трампа, а його заяви щодо НАТО та зобов'язань за п'ятою статтею Альянсу мають також внутрішньополітичний характер і розраховані на прихильників популістських та проросійських сил.

Перетворення Словаччини чи Болгарії на другу Угорщину стримує і внутрішня політична ситуація. На відміну від Орбана, який тривалий час мав конституційну більшість і фактично усунув серйозну політичну конкуренцію, Фіцо змушений рахуватися з партнерами по коаліції та опозицією. Частина проросійської риторики в Словаччині пов'язана саме з присутністю в урядовій коаліції відповідних політичних сил. У Болгарії ситуація дещо інша: нинішня влада має більше можливостей проводити власну політику. Однак і там проросійські заяви не означають готовності до системного протистояння з Брюсселем. Софія не блокує європейську фінансову допомогу Україні та не перешкоджає її євроінтеграції. Так, Болгарія виступала проти окремих санкційних рішень, зокрема щодо патріарха Кирила та російських бізнесменів, але це поки що окремі епізоди, а не послідовна політика блокування рішень ЄС.

Окремий інтерес Словаччини пов'язаний із російським газом. Братислава зацікавлена у відновленні його транзиту, зокрема українською територією.

"Москва намагається сформувати лобі, яке протидіяло б відмові Європи від російських енергоресурсів. І Фіцо може стати одним із тих політиків, через яких Кремль просуватиме ідею збереження газового транзиту. Проте поки що складно уявити, як це можна реалізувати, адже українська газотранспортна система вже не працює на прокачування російського газу", – пояснює Олександр Леонов.

Водночас серйозною загрозою для України може стати посилення ультраправих сил у провідних країнах Європи. Передусім ідеться про Францію та Німеччину, які є основними донорами фінансової та військової допомоги Україні й суттєво впливають на спільну політику Євросоюзу. Якщо до влади у Франції прийде Марін Ле Пен, Париж може переглянути фінансування багатьох європейських програм і скоротити внески до спільного бюджету. Це вдарить не тільки по Україні, а й по таких країнах, як Болгарія та Словаччина, які залежать від європейських субсидій.

"Росія зацікавлена в тому, щоб послабити єдність Євросоюзу, загострити суперечності між його учасниками та створити умови для руйнування спільної політики щодо України. Якщо криза охопить Францію та Німеччину, можливості для маневру проросійських сил у Словаччині й Болгарії суттєво зростуть. Але поки в Європі зберігається ядро держав, готових підтримувати Україну, Фіцо та болгарське керівництво змушені будуть рахуватися з цією реальністю", – зазначив Леонов.