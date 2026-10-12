"Фінансове рятувальне коло для Путіна": сенатори-республіканці й демократи закликали Трампа терміново "змінити курс"

Імпорт російських енергоносіїв Сполученими Штатами був заборонений Конгресом ще у 2022 році, щоб запобігти фінансуванню американськими доларами війни проти України. Вашингтон не повинен суперечити цьому рішенню конгресменів і тим самим допомагати агресору.

На цьому наголосила двопартійна група американських сенаторів у спеціальній заяві "щодо законності імпорту російського дизельного палива до Сполучених Штатів". Її текст був опублікований 11 жовтня на сайті Комітету із міжнародних відносин.

Звернення підписали сім політиків:

Джин Шахін, демократка від штату Нью-Гемпшир;

Сьюзен Коллінз, республіканка від штату Мен, членкиня Комітету з міжнародних відносин;

Річард Блюменталь, демократ від Коннектикуту;

Ліза Мурковскі, республіканка від Аляски;

Рон Вайден, демократ від Орегону;

Том Тілліс, республіканець від Північної Кароліни;

Джон Кертіс, республіканець від Юта.

Угода Дональда Трампа суперечить закону

Політики нагадали, що після початку повномасштабного вторгнення Конгрес США прямо і чітко заявив: країна не повинна імпортувати нафту з Росії, доки росіяни не припинять агресивну війну, а також погрози союзникам із НАТО.

Домовленості американського президента Дональда Трампа і кремлівського диктатора Володимира Путіна протилежні до закону № 117-109.

"Рішення президента Трампа дозволити імпорт російського дизельного палива до США прямо суперечить цьому закону. Адміністрація також не проконсультувалася з Конгресом і не надала жодних пояснень для обґрунтування свого рішення, як того вимагає закон", – наголосили сенатори.

Вони закликали адміністрацію Трампа "негайно змінити курс", вказавши на злочини Кремля.

"Сполучені Штати не повинні надавати Путіну фінансове рятувальне коло, доки Росія продовжує вбивати цивільних українців", – підсумували Шахін, Коллінз, Блюменталь, Мурковскі, Вайден, Тілліс і Кертіс.

Як писав OBOZ.UA:

– Раніше сенатор-демократ Кріс Мерфі звинуватив Дональда Трампа в навмисному фінансуванні російських ударів по Україні. Американський політик назвав керівництво Сполучених Штатів спонсором державного тероризму.

– Конгресмен від Республіканської партії Браян Фіцпатрік повідомив, що американські законодавці готують спеціальний двопартійний законопроєкт, який має заблокувати всі закупівлі російської нафти. Документ назвуть "Актом Рональда Рейгана: мир через силу".

– Члени Сенату Джин Шахін та Елізабет Воррен назвали угоду Трампа й Путіна "повною зрадою України, європейських союзників і національної безпеки Америки".