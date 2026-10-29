Ердоган заявив про готовність долучитися до відновлення дипломатії між Україною та РФ: що кажуть про умови перемовин у Кремлі

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонні переговори з президентом США Дональдом Трампом. Під час розмови турецький лідер висловив готовність Анкари сприяти відновленню переговорного процесу для припинення війни між Росією та Україною.

Ердоган, зокрема, заявив про намір сприяти переговорам і виступити посередником у діалозі. Про це повідомили в адміністрації президента Турецької Республіки.

Дипломатичний імпульс

Під час розмови Ердоган наголосив, що Туреччина продовжить докладати зусиль для мирного врегулювання російсько-української війни. За його словами, Туреччина готова зробити свій внесок у відновлення дипломатичного процесу між Києвом і Москвою та досягнення миру.

Турецька сторона неодноразово виступала посередником у діалозі й знову підтверджує намір сприяти переговорам.

"Президент Ердоган наголосив, що Туреччина готова зробити свій внесок у зусилля з відновлення дипломатичного процесу між Україною та Росією і припинення війни завдяки цьому процесу", – йдеться в заяві адміністрації президента Туреччини.

Вимоги Кремля

Паралельно з активізацією публічного переговорного процесу в Кремлі зробили чергову порцію заяв. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков розповів, що питання консультацій між Росією, США та Україною щодо переговорів "залежатиме від ситуації на полі бою та загальної обстановки".

Ушаков зазначив, що склад російської делегації оголосять пізніше. Водночас він дав зрозуміти, що істотних змін у складі делегації порівняно з попередніми раундами переговорів очікувати не варто.

У Кремлі також заявили, що очікують на продовження діалогу з Норвегією та Фінляндією. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що в Москві підтримують державних діячів, які розуміють необхідність діалогу.

"Ми домовилися, що розмову буде продовжено. Якщо з’являються державні діячі, які розуміють необхідність діалогу, це потрібно підтримувати", – сказав рупор Кремля.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни "серйозно налаштовані" на зустріч в Абу-Дабі, яка відбудеться на початку листопада. Під час цього раунду переговорів сторони планують обговорити перші кроки з деескалації.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про "значне просування" в урегулюванні російсько-української війни. За його словами, американська сторона розраховує найближчим часом організувати особисту зустріч між диктатором РФ Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляв OBOZ.UA, у вівторок, 27 жовтня, президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Говорили про війну Росії проти України та дипломатичні зусилля для її припинення.