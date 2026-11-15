Експосол США у Росії заявив, що його непокоїть зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна: у чому небезпека

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол висловив занепокоєння через можливу зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна без участі України. Він вважає, що до переговорів варто запросити президента Володимира Зеленського або принаймні когось із європейських лідерів.

Про це американський дипломат сказав в ефірі програми "Студія Захід" на телеканалі "Еспресо". Макфол пояснив, чому вважає такий формат неприйнятним для України.

"Щодо тристоронньої зустрічі, то вона мене непокоїть. Я хотів би, щоб на неї запросили президента Зеленського. Не хочу, щоб інтереси України представляли Путін, Сі Цзіньпін і Трамп. Мені такий сценарій зовсім не подобається. Значно логічніше було б запросити й Зеленського. Або принаймні когось із європейських лідерів", – пояснив Макфол.

Найбільше експосла розчаровує позиція Сі Цзіньпіна. За словами Макфола, китайський лідер декларує підтримку міжнародного порядку та засуджує його порушення. Зокрема, Пекін не підтримує Росію під час голосувань за резолюції щодо війни в Україні, але й не голосує проти, а утримується.

Водночас Китай має значні важелі впливу на Москву, передусім економічні, однак не використовує їх, щоб захистити мирних українців.

"Звісно, я хотів би, щоб Китай голосував за засудження Росії, але він утримується. Водночас Сі Цзіньпін має величезний вплив на Путіна і Росію, насамперед економічний. Однак він вирішив не скористатися цими важелями, щоб урятувати мирних людей. І мене глибоко розчаровує, що він не готовий цього зробити", – сказав дипломат.

Макфол сподівається, що під час переговорів порушать і питання захисту цивільного населення України. На його думку, скорочення кількості жертв серед мирних жителів могло б стати першим кроком до тривалого припинення вогню. Водночас дипломат сумнівається, що Трамп або Сі Цзіньпін чинитимуть тиск на Путіна, аби змусити його припинити вбивства мирних українців і руйнування цивільної інфраструктури.

Окремо колишній посол попередив про небезпеку повернення до світового порядку, за якого держави могли б захоплювати чужі території та змінювати міжнародно визнані кордони. На переконання Макфола, саме до такої системи прагне повернутися Путін, за якої сильні держави могли б анексувати землі інших країн.

Макфол нагадав, що світовий порядок, сформований після Другої світової війни та заснований на НАТО й інших міжнародних інституціях, забезпечував стабільність у Європі аж до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Водночас, за словами дипломата, більшість країн не зацікавлена у поверненні до порядку, за якого сильні держави могли б захоплювати чужі території. Навіть у США, на його думку, рух MAGA поступово втрачає вплив. Китай також не прагне відновлення такої системи. Тож Росія фактично залишається серед небагатьох країн, зацікавлених у її поверненні.

Дипломат також наголосив, що Україна зупинила російські війська й не дала Путіну просунутися далі та втягнути у війну інші країни. Однак Росія досі має достатньо ресурсів, щоб продовжувати тероризувати мирне населення.

За словами Макфола, зазнаючи невдач на фронті, Кремль дедалі більше зосереджується на ударах по мирному населенню та цивільній інфраструктурі. У такий спосіб Путін намагається залякати українців і змусити суспільство тиснути на президента Володимира Зеленського, вимагаючи від нього капітуляції.

Експосол сподівається, що вільний світ, зокрема США, активніше протидіятиме цій стратегії. Якщо Кремлю не вдасться зламати опір українців, а можливості Росії тероризувати мирне населення зменшаться, це значно погіршить становище Москви. Тоді, припускає дипломат, Путін може зрештою замислитися над тим, щоб просити миру.

Що відомо про можливу зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що президент США Дональд Трамп 19 листопада має провести тристоронню зустріч із Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним у китайському місті Шеньчжень на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

За інформацією New York Post із посиланням на представника Білого дому, головною темою переговорів стане контроль над ядерними озброєннями. Серед інших можливих питань – війна в Ірані, ситуація навколо Північної Кореї та російська агресія проти України.

Можливі переговори також викликали побоювання щодо нового поділу сфер впливу між великими державами. Британський оглядач Патрік Вінтур у статті для The Guardian порівняв потенційну зустріч із Ялтинською конференцією 1945 року. Тоді лідери США, Великої Британії та СРСР визначали післявоєнний устрій Європи без представників країн, долю яких вирішували.

На думку журналіста, Україна, держави Східної Європи та Балтії, Тайвань і навіть Іран можуть опинитися під загрозою домовленостей великих держав без їхньої участі. Водночас аналітики звертають увагу, що кожен із трьох лідерів має власні цілі, а Китай не обов'язково погодиться на кроки, які суперечитимуть його інтересам.