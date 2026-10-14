Дизельною угодою з Путіним Трамп зірвав переговори про повоєнні гарантії безпеки для України – Telegraph

Адміністрація президента США пропонувала Україні розширені гарантії безпеки після завершення війни, однак переговори фактично зірвалися після того, як Дональд Трамп уклав "дизельну угоду" з диктатором Володимиром Путіним. Йдеться про переговори у Маямі минулими вихідними, під час яких американські представники намагалися знайти компроміс щодо окупованих Росією територій та майбутніх гарантій для України.

Про це пише The Telegraph. За даними видання, європейські та українські учасники переговорів були захоплені зненацька домовленістю Трампа з Путіним.

Які гарантії США пропонували Україні

Під час переговорів у Маямі спецпредставник Стів Віткофф і його зять Джаред Кушнер дали зрозуміти, що Трамп готовий посилити запропоновані раніше гарантії безпеки.

За даними видання, метою було створити умови, за яких Росія не змогла б знову напасти на Україну після завершення війни.

Американська сторона намагалася знайти компроміс, який дозволив би подолати головну суперечність – вимогу РФ щодо територій, які нині перебувають під російською окупацією, та влаштував би і Київ, і європейських партнерів.

Конкретні параметри нової пропозиції не розкривалися. Водночас вона нібито передбачала більше, ніж попередня обіцянка Трампа використовувати американські винищувачі для патрулювання українського повітряного простору та надавати Києву супутникові розвідувальні дані для стримування нового нападу РФ.

Українська делегація, за даними видання, загалом позитивно сприйняла оновлену пропозицію. Водночас українці та європейці вважали, що ці гарантії фактично зобов’язували Зеленського погодитися на територіальні поступки.

Переговори зірвалися після домовленості Трампа з Путіним

Після домовленості Трампа з Путіним про закупівлю російського дизеля перспективи досягнення компромісу різко погіршилися.

Представник Єврокомісії Бйорн Зайберт, який брав участь у переговорах у Маямі, зізнався, що "дизельна угода" стала несподіванкою для учасників переговорів.

Зайберт назвав угоду "не пов'язаною" з переговорами та такою, що стала сюрпризом для сторін.

За даними видання, після того, як стало відомо про "дизельну угоду" Трампа з Путіним спецпредставники Віткофф і Кушнер намагались якось її пояснити.

Американські представники пояснювали, що закупівля російського дизеля нібито мала на меті "пом’якшити" позицію Путіна, продемонструвавши йому потенційні вигоди від припинення бойових дій для російської економіки, виснаженої війною.

Натомість як зазначило видання, ця угода зруйнувала трансатлантичну домовленість між Трампом та його європейськими союзниками щодо посилення економічного тиску на військову машину Кремля, а також внесла розлад у відносини між президентом США та Зеленським.

Представники трьох сторін залишили Маямі, так і не досягнувши угоди, оскільки рішення Трампа фактично її зірвало.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп домовився з російським диктатором Путінимпро збільшення постачання російського дизельного пального на світовий ринок. Український лідер Володимир Зеленський назвав цю угоду "слабким рішенням".