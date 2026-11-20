"Дипломатичні приміщення захищені міжнародним правом": в ЄС викличуть посла РФ через пошкоджені посольства у Києві

Євросоюз має намір викликати постійного представника Росії, аби висловити засудження з приводу останніх ударів по Києву. Йдеться про обстріл української столиці 19 листопада, під час якого були пошкоджені кілька посольств.

Про це повідомила представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас. Вона також запевнила, що Євросоюз лише "посилить підтримку України та тиск на Росію".

Що сказала Каллас

"Коли Путін йшов червоною доріжкою в Шеньчжені, знов було нанесено російські удари по Києву, які пошкодили кілька європейських та неєвропейських посольств. Дипломатичні приміщення захищені міжнародним правом. Зневага Росії до нього демонструється щодня. У відповідь ми викличемо посланника Росії в ЄС через ці удари", – зазначила Каллас.

Очільниця європейської дипломатії додала, що ЄС "лише посилить допомогу Україні та тиск на Росію, щоб покласти край її війні".

Допис Каллас. Джерело: скриншот

Що передувало

Як повідомляв OBOZ.UA, країна-терористка Росія в четвер, 19 листопада, знову атакувала Київ. Через удар по столиці є загиблий та постраждалі.

Відомо, що один з дронів загарбників влучив у будівлю, розташовану позаду посольства Нідерландів. Також внаслідок атаки пошкоджень зазнало посольство Австрії. Окрім цього, уламки російського безпілотника впали на територію Міністерства закордонних справ України.

Наслідки чергової ворожої атаки по Києву. Джерело: Поліція Києва

В ДСНС Києва повідомили, що після чергового російського удару виникли пожежі у 3 районах столиці.

Керівник Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ" Роман Маленков, повідомив, що ворожий дрон влучив "за 150 метрів від офісу" заповідника, внаслідок чого на Подолі пошкоджені численні обʼєкти культурної спадщини.

Внаслідок атаки РФ на Подолі... Джерело: facebook.com/roman.malenkov.2025 Розгорнути

В середу, 18 листопада, росіяни також атакували Київ. Зокрема, у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникло загорання, а на Печерську вони влучили в багатоповерхівку, є постраждалі.