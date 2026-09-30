Блог | Дипломатія – це про мир чи про зброю?

Знову гучно в Києві… Відбили всяке бажання бігати у сховище (хоча це й неправильно, але стільки разів – не набігаєшся). Тому – лотерея…

Враження таке, що рашисти вирішили вирівняти співвідношення не на свою користь загиблих й важкопоранених на фронті за рахунок вбивств українського цивільного населення (або зразу, або через позбавлення базових потреб для існування). Очевидно, що це, насамперед – психологічна атака. Але вбивства цивільних (як додатковий бонус) передбачені.

Чесно кажучи, незадоволення певне є. Щоб не доводити до стресу – відкриваю карту Москви і вдивляюся уважно в потенційні цілі… Ну, щоб менше засобів і з більшою ефективністю… І щоб подалі від цивільних… Цілей – просто купа! Аматорство, звісно, але трохи допомагає… Мрію… Про мир, а значить – про нашу балістику, про масштабування, про подолання асиметрії… Інакше ворога не зупинити.