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Двопартійний удар по Москві: сенатори вимагають від Трампа нарешті запустити санкційну зброю проти Росії
Володимир Путін та Дональд Трамп
Сенатори з обох партій надіслали листа до адміністрації Трампа, закликавши по максимуму запровадити передбачені законом Ліндсі Грема санкції проти Росії.
Листа написали Роджер Вікер (республіканець) – голова збройного комітету Сенату, і Джин Шагін (демократка) – співголова комітету із закордонних справ. Раніше такі ж заклики лунали від інших законодавців з обох партій. Зараз листа направили до держсекретаря Марко Рубіо і міністра фінансів Скотта Бессента.
"Путін продовжує ескалацію на полі бою, залучаючи нові підрозділи з Північної Кореї, а також посилює ракетні удари по цивільному населенню України та її енергетичній інфраструктурі", – написали сенатори.
"Кожен день, що минає без максимального економічного тиску, дозволяє Москві продовжувати військову ескалацію.
Держдепартамент і Мінфін США повинні максимально використати нові санкційні інструменти, щоб перекрити Росії джерела доходів і доступ до технологій подвійного призначення, які підтримують її воєнну машину".
Дедлайн для запровадження санкцій і тарифів (або звільнення від них) спливає 18 жовтня. Кілька днів тому в інтервʼю CBS міністр енергетики США Кріс Райт сказав, що Трамп, найімовірніше, відкладе рішення до останнього.
Нижче додаю повний текст листа.
Лист до адміністрації Трампа.
Джерело: Фейсбук Остапа Яриша
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