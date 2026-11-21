"Два великих "боси": Зеленський показав неефективність домовленостей Трампа з Путіним

Великі країни не можуть вирішувати долю інших держав без їх участі. Переконання цих країн у своєму праві вершити долю світу є "історичною помилкою"

Понад рік тому вирішити долю України без її участі спробували США й Росія, чиї лідери зустрілися на Алясці: для агресора відтоді змінилися хіба масштаби втрат. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американнському NBC News.

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Глава держави переконаний у тому, що "великі країни" не можуть самостійно вирішувати долю світу і окремих держав, зокрема "маленьких".

"Великі країни завжди вважають, що можуть ухвалювати рішення щодо майбутнього всього світу. Це величезна помилка, абсолютно. Не можна вирішувати щодо якоїсь країни, навіть маленької, без цієї країни. Ви (велика країна. – Ред.) думаєте, що можете вирішувати, можете чинити тиск зараз. Але в історії, у довгостроковій історичній перспективі, ви виявитеся тим, хто припустився величезної помилки, а ця країна (маленька. – Ред.) переможе", – зазначив він.

Про це своє переконання Зеленський заявив у відповідь на запитання щодо нещодавньої зустрічі очільників США, Китаю та Росії і щодо того, чи могли вони там вирішувати долю нашої держави.

Прикладом того, до чого призводять спроби "великих держав" вирішувати долю меншої, Зеленський вважає зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці у серпні минулого року.

"На Алясці два "великих боси" мали зустріч. Вони придумали концепцію "3+2" – умови, які прийнятні для Росії, щоб припинити війну, які території України вона хоче. Це було близько 15 місяців тому. Тоді Путін сказав президенту Трампу, що захопить ці землі за 3, 4 або 5 місяців. Усю східну частину. І Україна загине", – нагадав президент України.

Наскільки справдилися обіцянки Путіна 15-місячної давнини – чудово видно зараз.

"І де ми зараз? Майже на тій самій позиції на сході, 15 місяців потому. Росія втрачала протягом цього періоду, як я казав, від 35 до 50 тисяч людей, залежно від місяця. І нічого успішного на полі бою для них, абсолюно. Чи вони (росіяни. – Ред.) вирішили щось?", – риторично поцікавився Зеленськкий.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Зеленський наголосив, що Путін має зрозуміти, що Кримського мосту не буде, хай там що.

Також президент відповів Маску на звинувачення у брехні про Starshield.