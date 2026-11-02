"Дуже важливо, щоб Путін почув цей сигнал": Британія мобілізує партнерську допомогу Україні перед "Рамштайном"

Велика Британія проводить переговори з країнами-учасницями Контактної групи з питань оборони України щодо додаткових внесків на підтримку нашої країни напередодні складної зими. Лондон прагне, щоб союзники активізували допомогу та продемонстрували Кремлю готовність підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг, який прибув до Брюсселя та зустрівся з високою представницею ЄС Каєю Каллас у межах двостороннього діалогу з питань безпеки та оборони. Його цитує Укрінформ.

Британія виділила Україні новий пакет для негайної оборонної допомоги

Стрітінг нагадав, що минулого тижня Велика Британія передбачила у своєму бюджеті 10 мільярдів фунтів стерлінгів на підтримку України. З цієї суми 500 мільйонів фунтів мають бути спрямовані на негайну допомогу Україні протягом наступної зими.

Міністр зазначив, що незабаром відбудеться засідання у форматі "Рамштайн". Контактну групу очолює він спільно з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

За словами Стрітінга, перед зустріччю Велика Британія активно мобілізує партнерів, оскільки розуміє, що попри російські обстріли Києва та інших українських міст, "для України цей рік був сильним".

"Лінія фронту майже не зрушилася, а втрати Росії – як людські, так і економічні – є величезними; вони значно перевищують ті, які ми, Велика Британія, могли б допустити на їхньому місці. Тому вкрай важливо, щоб союзники зараз активізували підтримку України, допомагаючи їй пройти через цю складну зиму", – сказав він.

Важливо, щоб Путін почув цей сигнал

Окремо Стрітінг наголосив: до Кремля та особисто до Путіна має бути чітко донесений сигнал про непохитність союзників підтримувати Україну.

"Не впевнений, що йому доповідають про те, наскільки погано для Росії йде війна в Україні. Дуже важливо, щоб він почув цей сигнал, а також дізнався про непохитну рішучість союзників України підтримувати її стільки, скільки буде потрібно", – сказав міністр оборони Великої Британії.

Як повідомляв OBOZ.UA, Велика Британія оголосила про прискорення постачання Україні ракет LMM, ефективних у боротьбі з російськими реактивними безпілотниками. З пакета зенітних ракет на 45 млн фунтів стерлінгів Лондон вирішив прискорити передачу озброєння на 10 млн фунтів, щоб забезпечити найнагальніші потреби України напередодні зими. Загалом Британія зобов'язалася виділити 1,6 млрд фунтів стерлінгів на постачання понад 5000 таких ракет упродовж чотирьох років.