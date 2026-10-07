"Дуже скоро": Трамп анонсував розмову з Путіним і назвав головну тему

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом планує провести телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним. Сторони мають обговорити ситуацію навколо випадку чуми в Росії.

Про це Трамп заявив відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє Bloomberg. За словами очільника Білого дому, Вашингтон очікує отримати більше інформації про цей інцидент найближчими днями.

Під час розмови з журналістами Дональд Трамп повідомив, що "дуже скоро" планує провести телефонну розмову з Путіним. Сторони мають обговорити ситуацію щодо можливого випадку чуми в Росії та пов’язані з ним ризики для громадського здоров’я.

Трамп додав, що найближчим часом США отримають більше інформації щодо ситуації.

"Поки що ми ведемо дуже глибокі обговорення. Ймовірно, ми зможемо повідомити про це завтра", – підкреслив він.

Що передувало

В Іркутській області після смерті лаборантки в Шелеховській районній лікарні запровадили карантин, а близько 200 людей взяли під медичне спостереження. Жінка працювала у протичумному інституті та, за інформацією місцевих джерел, могла контактувати зі збудником легеневої чуми.

25 вересня вона розбила пробірку з небезпечним збудником, після чого почала скаржитися на погане самопочуття. Жінку госпіталізували до лікарні Шелехова, де вона провела три дні, а в ніч на 2 жовтня померла.

Невдовзі у Білому домі заявили, що стежать за ситуацією навколо ймовірного випадку чуми в Іркутській області. Американська адміністрація отримала інформацію про захворювання та карантинні заходи в регіоні.

Зокрема, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон поки не має достатньо інформації, щоб робити висновки про природу зараження чумою в Росії. Він закликав Москву надати світові більше інформації та не виключив, що ситуація може виявитися серйознішою, ніж повідомлялося спочатку.

Як писав OBOZ.UA, посольство США в Москві попередило громадян Сполучених Штатів про можливу загрозу чуми в Росії. Дипломати закликали американців, які перебувають на території РФ, негайно залишити країну, а тих, хто планує поїздку, – не їхати до РФ.