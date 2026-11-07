"Думаю, його купили": Годжес висловився про залежність Трампа від Путіна

Президент США Дональд Трамп перебуває під впливом російського диктатора Володимира Путіна, а можливо, навіть був ним куплений. Таку думку висловив колишній командувач сил США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес. Він також припустив, що після поразки республіканців на проміжних виборах до Конгресу Трамп може спробувати уникнути відповідальності за свої дії.

Про це Годжес заявив 5 листопада в ефірі німецького політичного токшоу Maybrit Illner на телеканалі ZDF. Під час обговорення американської політики генерал розкритикував Трампа за корупцію та його ставлення до Росії.

"Я думаю, його купили"

Коментуючи характер відносин американського президента з Путіним, Годжес висловив переконання, що російський диктатор має важелі впливу на Трампа.

"Я думаю, його [Трампа] купили", – заявив генерал.

Він зазначив, що не може підтвердити це письмово, однак вважає таку версію абсолютно очевидною. На думку Годжеса, Трамп опинився в ситуації, коли йому доведеться або відверто зізнатися у своїй залежності від кремлівського ватажка, або намагатися втекти від відповідальності.

Генерал припустив, що американський лідер може спробувати уникнути покарання за свої дії, розраховуючи на захист з боку свого наступника

Годжес назвав корупцію в адміністрації Трампа ганьбою для США

Окремо генерал розкритикував корупцію в американській владі. Він зауважив, що Сполучені Штати ніколи не мали ідеального президента, однак нинішню ситуацію вважає особливо ганебною.

За словами Годжеса, проблема полягає не лише в тому, що сам президент корумпований, а й у тому, що він дозволяє корупцію у своєму найближчому оточенні.

Генерал назвав це "неймовірною ганьбою" для країни. Він наголосив, що така ситуація підриває довіру до американської влади та її інституцій.

Демократи готують розслідування щодо Трампа та його оточення

Під час ефіру кореспондент ZDF у США Ельмар Тевессен звернув увагу на політичні наслідки поразки республіканців на проміжних виборах до Конгресу. За його оцінкою, після переходу контролю над законодавчим органом до демократів розслідування щодо адміністрації Трампа можуть отримати значно ширший масштаб і навіть перерости у кримінальні справи.

Про плани демократів використовувати нові повноваження для розслідувань пишуть і американські медіа. Зокрема, Associated Press повідомило, що після перемоги на виборах демократи готують масштабні перевірки діяльності Трампа, його родини та наближених осіб.

Серед можливих напрямів розслідувань – фінансові інтереси президента та його родини, ділові операції, можливе використання державної посади для особистого збагачення, а також діяльність окремих федеральних відомств. Демократи планують використовувати повноваження Конгресу для отримання документів, проведення слухань і виклику посадовців для свідчень.

Американські медіа також звертають увагу, що демократи розглядають антикорупційну тематику як один із центральних напрямів своєї політичної стратегії. Водночас розслідування щодо Трампа можуть зіткнутися з опором Білого дому, юридичними суперечками та спробами адміністрації обмежити доступ Конгресу до документів та свідків.

Як повідомляв OBOZ.UA, лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер заявив, що після проміжних виборів американський парламент більше не підкорятиметься Дональду Трампу. Він пригрозив розслідуваннями та судовими позовами стосовно президента.