Другий день перемовин в Абу-Дабі: які питання стануть ключовими

Перший день переговорів в Абу-Дабі.

11 листопада триває другий день тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією в Абу-Дабі, ОАЕ. Сторони обговорять можливе припинення вогню, питання енергетики та безпеку в Чорному морі.

OBOZ.UA стежить за подіями й повідомляє, як відбуваються перемовини.

За даними росмедіа початок зустрічі запланований на 10:00 за київським часом.

Що відомо

Сторони підтвердили спільну прихильність до формування післявоєнної архітектури європейської безпеки.

Також видання AFP з посиланням на високопоставлене українське джерело повідомило, що Україна прагне отримувати фінансування для утримання 800-тисячної армії щонайменше протягом 10 років після завершення війни. Це потрібно для того, щоб мати змогу захиститися від можливої майбутньої агресії Росії.

Хто в складі української делегації

До складу української переговорної групи увійшли:

глава СЗР Рустем Умєров

керівник Офісу президента Кирило Буданов ;

; глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія;

перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця;

колишній начальник Генштабу Андрій Гнатов;

заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Скібіцький та Гнатов координують військовий напрямок діалогу.

Хто в складі російської делегації

Делегацію від Росії знову очолив помічник російського диктатора Володимир Мединський, повідомили росмедіа. Також до складу увійшли заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков та начальник служби оперативної інформації та міжнародних зв'язків ФСБ Олексій Комков.

Окрім того, в експертну групу від російської сторони заявлені заступник начальника оперативного управління Генштабу ЗС РФ Юрій Жигарловський, керівник департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ Дмитро Мінаєв та директор департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС Росії Олег Постніков.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, як пройшов перший день тристоронніх переговорів.