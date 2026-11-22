Блог | Друг нашого ворога не може бути нашим союзником

Звісно, Трамп постійно практикує епатаж публіки. Особливо у своїй Truth Social.

Але це лише ілюстрація давно відомого факту, неодноразово озвученого ним словом і підтвердженого ділом. Трамп послідовно рятує свого друга навіть "нє щадя живота свого", тобто собі на шкоду. Можна було б подумати що навіть безкорисно. Але ні, тут будуть сумніви.

Друг нашого ворога не може б... Джерело: Скриншот Розгорнути

А тепер давайте подумаємо чого нам і нашим партнерам у Європі можна чекати від їхньої "дружби"? Яких ще гарантій безпеки вам не вистачає?

Адже гарантії безпеки, коли йдеться про стримування ворожого нападу, можуть надавати лише союзники. Друг нашого ворога не може бути нашим союзником. "Гарантії" від такого союзника – це заздалегідь визначений обман. Ілюзії безпеки, а не гарантії. Ну, або гарантії самообману.

І це не тільки України стосується, а й самого НАТО. Насамперед Польщі з її ставкою на "Форт Трампа" як проект постійно діючої військової бази США. Бажання зрозуміле, наш Зеленський теж нещодавно його озвучував, у контексті його розуміння "статті 5" гарантій безпеки від США – як розміщення військових баз для негайного реагування у випадку повторення агресії...

Але стоп. Це ж були б бази "друга Путіна"...

Тому ні, спочатку піде Трамп, потім Путін, а потім... Без цього не буде ніякого діла (і ніякого deala) з цими гарантіями. Тільки відволікання нашої уваги на негідний предмет.