"Досягнуто прогресу": у МЗС прокоментували майбутнє відносин із Польщею

Україні вдалося дещо покращити відносини з Польщею. Ми на шляху нормалізації й помічаємо прогрес, якщо порівнювати нинішню ситуацію з літом 2026 року.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, який у п'ятницю, 30 жовтня, виступив на черговому брифінгові та поспілкувався зі ЗМІ. Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі відомства.

Дипломат зазначив, що сторони продовжують роботу над нормалізацією відносин. "Вважаємо, що на цьому шляху досягнуто прогресу – порівняно з тим, що будо влітку", – сказав речник МЗС.

Тихий анонсував, що вже в листопаді "можна очікувати на нову динаміку, на більшу кількість українсько-польських контактів".

"Ми хочемо, щоб листопад вийшов місяцем нормалізації з Польщею", – заявив речник українського зовнішньополітичного відомства.

Що передувало

Новий виток конфлікту Варшави з Києвом через УПА відбувся після 20 жовтня, коли Львівська обласна рада ухвалила постанови про проголошення 2027-го роком Української повстанської армії, її головнокомандувача Романа Шухевича та діяча ОУН Олега Ольжича.

У відповідь польське місто Перемишль вирішило призупинити партнерську співпрацю зі Львовом, а Люблінське воєводство – зі Львівською областю.

Міністерство закордонних справ України розкритикувало рішення львівських депутатів, наголосивши, що його ухвалили на регіональному рівні без консультацій із центральною владою та дипломатами.

Згодом начальник ОВА (ОДА) Максим Козицький пояснив: постанова Львівської облради про проголошення року УПА не набрала чинності й не була підписана. Козицький офіційно поінформував про це польську сторону.

Як повідомляв OBOZ.UA:

– У Міністерстві національної оборони РП спростували новини про нібито зупинку постачання великого пакета військової допомоги Україні через рішення Львівської обласної ради.

– Водночас польський депутат Європарламенту від партії "Конфедерація" Марцин Сіпневський під час свого виступу розірвав портрети Бандери й Шухевича, закликавши припинити надавати українцям фінансову та військову допомогу.