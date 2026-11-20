Досягли широкого консенсусу: спільна заява лідерів Німеччини, Франції, Британії та України за підсумками засідання Коаліції охочих

Перед засіданням Коаліції охочих у Берліні.

Лідери України, Німеччини, Франції та Великої Британії за підсумками засідання Коаліції охочих у Берліні погодили спільні позиції щодо подальшої підтримки України, тиску на Росію та умов завершення війни. У зустрічі також взяли участь представники інших країн коаліції та Сполучених Штатів Америки.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів за результатами зустрічі. У документі окреслили три основні напрями домовленостей – підтримку України та посилення санкцій проти РФ, гарантії безпеки після припинення вогню і принципи участі Європи в мирних переговорах.

Російські атаки

Учасники зустрічі засудили систематичні російські ракетні та дронові удари по цивільному населенню й інфраструктурі України. Вони висловили співчуття родинам загиблих і підтвердили невід'ємне право України на самооборону проти російської агресії.

Лідери також заявили, що Росія зазнає значних втрат, але попри це змогла захопити лише невелику частину української території. За їхньою оцінкою, російська армія не спромоглася зайняти жодного стратегічно важливого населеного пункту.

Окремо учасники засідання засудили гібридні операції Росії в Європі. Йдеться про саботаж, інформаційні спецоперації та кібератаки, спрямовані на послаблення підтримки України.

Вони наголосили, що такі дії не змусять західні країни відмовитися від допомоги Києву. Навпаки, це посилює їхню рішучість зміцнювати оборону України, Європи та НАТО.

Підтримка України

Учасники Коаліції охочих підтвердили готовність продовжувати довгострокову політичну, дипломатичну, військову, фінансову та цивільну підтримку України. Окремим пріоритетом залишається посилення української протиповітряної оборони, зокрема засобами для перехоплення балістичних ракет.

Напередодні зими лідери планують спільно з третіми країнами докласти додаткових зусиль, щоб забезпечити Україну засобами протиракетної оборони.

Також вони підтвердили зобов'язання країн НАТО надати Україні у 2026 році військове обладнання, допомогу та підготовку на 70 млрд євро. На 2027 рік передбачено щонайменше еквівалентний обсяг підтримки.

Окремо в межах кредитної програми Європейського Союзу Ukraine Support Loan до кінця 2027 року Україні планують виділити 90 млрд євро на військову та фінансову допомогу. Ці кошти мають покрити фінансові потреби держави до 2027 року.

Країни також домовилися посилити економічний тиск на Росію. Серед запланованих заходів – обмеження доходів РФ від продажу нафти й газу, санкції проти російських криптовалют та незаконних фінансових потоків, а також удари по можливостях російського військово-промислового комплексу.

Окрему увагу приділять боротьбі з російським тіньовим флотом, який Москва використовує для обходу санкцій.

Гарантії безпеки

Окремий блок домовленостей стосується майбутніх гарантій безпеки для України. Лідери наголосили, що безпека нашої держави безпосередньо пов'язана зі стабільністю всього євроатлантичного регіону.

Вони підтвердили підтримку європейських та євроатлантичних прагнень України й наголосили, що після набуття чинності режимом припинення вогню Україна повинна отримати надійні юридично зобов'язувальні гарантії безпеки. Їх планують узгоджувати у тісній співпраці зі США.

Серед можливих складових таких гарантій:

довгострокова військова, фінансова та технічна підтримка України для забезпечення спроможностей ЗСУ;

участь у механізмі моніторингу та перевірки дотримання режиму припинення вогню під керівництвом США;

створення під керівництвом Європи Багатонаціональних сил – Україна за підтримки Сполучених Штатів;

заходи для зміцнення довіри в повітряному просторі, на морі та на суші;

допомога у відновленні спроможностей української армії;

юридично обов'язкове зобов'язання вживати заходів для відновлення миру та безпеки в разі нового збройного нападу Росії.

При цьому останній пункт передбачатиме врахування національних процедур кожної країни.

Також лідери привітали навчання Багатонаціональних сил – Україна Koalicja-2026. Вони проходять переважно на території Польщі та мають продемонструвати готовність підрозділів країн-учасниць до можливого розгортання і виконання поставлених завдань.

Мирні переговори

У спільній заяві лідери підтвердили підтримку дипломатичних зусиль США та наголосили на необхідності досягнення всеосяжного, справедливого й тривалого миру. Вони також високо оцінили готовність президента України Володимира Зеленського погодитися на негайне припинення вогню та розпочати змістовні переговори.

Учасники зустрічі підтримали прямий діалог між Україною та Росією за участю США і Європи. Водночас вони погодили загальні принципи, якими Європа має керуватися під час мирного врегулювання.

Зокрема, головним пріоритетом переговорів має залишатися припинення бойових дій в Україні. Лідери наголосили, що міжнародні кордони не можна змінювати силою, а Україна має самостійно визначати власні безпекові домовленості та союзи.

Також вони підтвердили, що російські суверенні активи залишатимуться замороженими, доки Москва не припинить агресію та не компенсує Україні завдані війною збитки.

Окремо учасники зустрічі заявили, що домовлятися про ширші питання європейської безпеки неможливо, поки Росія продовжує війну проти України та порушує основоположні норми міжнародного права, зокрема Статут ООН, Гельсінський заключний акт і Паризьку хартію.

Вони також нагадали, що будь-які переговори щодо Європейського Союзу та НАТО потребуватимуть згоди відповідно ЄС і його держав-членів, а також союзників по НАТО.

Енергетичне перемир'я

Як перший крок до припинення бойових дій лідери закликали Росію погодитися на енергетичне перемир'я протягом усього зимового періоду.

Крім того, учасники зустрічі наголосили на необхідності домовитися про припинення вогню в Чорному морі. Це має забезпечити безпечне судноплавство та експорт продовольства з регіону, що важливо для глобальної продовольчої безпеки.

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