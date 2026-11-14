"Допомога Україні – це захист Франції!" Макрон закликав перешкодити новій авантюрі Путіна

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що війна в Україні безпосередньо стосується французів, адже йдеться про безпеку усієї Європи; саме тому допомогти Україні захиститися – це захистити Францію та французів. Він закликав продовжувати підтримку Києва, особливо напередодні зими.

Про це Макрон написав у соцмережі Х в суботу, 14 листопада, звертаючись до співвітчизників. За словами політика, російський диктатор Володимир Путін робить ставку на те, щоб змусити Україну здатися, посилюючи удари по цивільному населенню та намагаючись занурити країну в темряву цієї зими.

"Наша відповідальність – зробити цю ставку провальною", – заявив президент.

Макрон підкреслив: якщо Росія силою нав’язує свою волю європейській країні, у цьому випадку Україні, це підриває стабільність усієї Європи. Саме тому допомога Києву знову була в центрі обговорень під час 9-го саміту Європейського політичного співтовариства та неформального засідання Європейської ради. Там лідери продемонстрували єдність щодо двох пріоритетів, про які глава держави розповів громадянам Франції.

Перший пріоритет – допомогти Україні пережити зиму

Останні розмови з американськими посланцями показали, що Путін не хоче вести переговори. Хоча його армія не просувається вперед, а навіть відступає й зазнає значних втрат, диктатор все одно сподівається змусити Україну здатися, посилюючи удари по цивільному населенню та критичній інфраструктурі.

Макрон наголосив на необхідності продовжувати надавати фінансову підтримку та допомагати Україні захищати своє населення, електростанції та електромережі.

"Скажемо прямо: ті, хто прагне обмежити ресурси України, насправді хочуть змусити її піти на несправедливий мир, що призведе до її тривалої вразливості, а отже, і до вразливості Європи. Це дух поразки. Це шлях до наступної війни. Це не може бути позицією Франції", – написав він.

Другий пріоритет – співпраця з Україною задля досягнення справедливого та сталого миру

Європа має взяти на себе повну відповідальність у цьому процесі, адже від цього миру залежить також безпека всього континенту, підкреслив Макрон.

"Вчора на засіданні Європейської ради ми ще раз підтвердили нашу єдність у цьому питанні. На саміті Європейського політичного співтовариства ми ухвалили історичне рішення. 42 країни, за ініціативою Франції, схвалили декларацію про принципи, якими має керуватися безпека Європи", – повідомив французький лідер.

У цьому також полягає сенс роботи Коаліції охочих, яку започаткували на початку 2025 року з метою підготовки гарантій безпеки для України. Основи для цього були закладені у декларації, ухваленій у Парижі на початку року, нагадав Макрон. Вона передбачає підтримку української армії та підготовку багатонаціональних сил, які можна буде розгорнути після укладення перемир’я.

"Тепер ми маємо піти далі й чітко заявити, в тому числі й росіянам, чого ми прагнемо після закінчення війни. Ми також маємо чітко визначити, чого ми очікуємо від Сполучених Штатів щодо довгострокової безпеки Європи", – написав президент.

Він висловив своє переконання, що Україна, яка має найпотужнішу в Європі конвенційну армію, має відігравати ключову роль разом із НАТО, в рамках якого вона посідає належне місце.

"Наша мета чітка: досягти справедливого та міцного миру для України, а потім разом з усіма продовжувати зміцнювати спільну систему безпеки для Європи. Саме так ми забезпечимо довгостроковий захист українців, французів та всіх європейців", – резюмував Макрон.

Скриншот допису Еммануеля Макрона в Х

Скриншот допису Еммануеля Макрона в Х

Як повідомляв OBOZ.UA, лідерка французької ультраправої партії "Національне об’єднання", кандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен заявила, що готова зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Вона пропонує провести переговори в Брюсселі, оскільки, на її думку, це місце відповідає темі обговорення – йтиметься про фінансування України.

За її словами, "проблема фінансування України є питанням, яке сьогодні хвилює всю Європу". Політикиня заявила, що в разі обрання на посаду глави держави вона "продовжуватиме протягом шести місяців" надавати фінансову допомогу Україні, але після цього "припинить" таку підтримку.