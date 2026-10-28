"До нас звернулися із сигналом": Зеленський пояснив ситуацію з наданням США розвідданих Україні та ударами по російських НПЗ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував поточний стан співпраці з американськими партнерами у сфері розвідки, а також ситуацію навколо атак на об’єкти енергетичної інфраструктури РФ. За його словами, Україна та США відновили повномасштабний обмін розвідувальною інформацією.

Президент висловив подяку всім, хто сприяв цьому рішенню, зокрема американському керівництву та військовим. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з представниками українських медіа.

Обмін розвідданими та удари по НПЗ

"Обмін розвідданими відновився. Ми вдячні американським партнерам – усім, хто цього досяг: і президенту Дональду Трампу, і військовим, і кожному, хто допомагав", – наголосив український президент.

Коментуючи ситуацію з ударами по нафтопереробних заводах на території Росії, глава держави підтвердив, що Київ неодноразово отримував сигнали з проханням утриматися від таких атак.

У відповідь Україна запропонувала попрацювати над деескалацією в енергетичній сфері. Після того як президент США публічно виступив з ініціативою енергетичного перемир’я, українська сторона підтримала цю ідею. Україна в односторонньому порядку дотримувалася паузи протягом трьох діб, попри те що Росія продовжувала атакувати українську енергетику.

За словами президента, українським силам було доручено протягом щонайменше 72 годин завдавати ударів по інших цілях, не зачіпаючи НПЗ. Однак цей крок не призвів до зустрічних дій.

"До нас дійсно неодноразово зверталися з сигналом – не бити по російських НПЗ. Ми сказали: "Давайте попрацюємо над деескалацією щодо енергетики". Потім Президент США вийшов із такою публічною позицією в Truth Social про енергетичне перемирʼя. Ми її підтримали, і після цього три доби ми не відповідали ударами по російських НПЗ, коли Росія завдавала ударів по нашій енергетиці. Я сказав: "Давайте ми щонайменше 72 години будемо спокійно відповідати по інших цілях. Не чіпаємо НПЗ". Це не допомогло. Була різна риторика. І нам ніхто не подякував за ці три доби", – розповів Зеленский.

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