Блог | До чого доводить дружба з Кремлем, або Хто тепер винен в окупації Чехословаччини

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар вирішив переписати історію радянської окупації Чехословаччини, натякнувши, що за вторгненням 1968 року стояли українці. Мовляв, перший радянський полк був "українським", а Брежнєв народився в Україні. Ось до якого інтелектуального й морального падіння можна дійти, обслуговуючи політичне зближення з Москвою: виправдовувати колишнього окупанта, перекладаючи його злочини на народ, який сам перебував під імперським поневоленням.

Пане Бланар, нагадаємо історію вашої власної країни. У 1948 році комуністи встановили в Чехословаччині диктатуру. За нею прийшли політичні репресії, в’язниці, цензура, переслідування інакомислячих та підпорядкування Москві. У серпні 1968 року радянські танки розчавили Празьку весну – спробу чехів і словаків повернути собі свободу. На вулицях Братислави, Праги, Кошиць гинули беззбройні люди. Радянські окупаційні війська залишалися у вашій країні до 1991 року. Понад два десятиліття чужа армія стояла на вашій землі, нагадуючи, кому належить остаточне слово.

А сьогодні представник уряду Роберта Фіцо намагається зняти історичну відповідальність із Кремля, підсовуючи власному народові стару російську пропаганду. Особливе політичне убозтво полягає в тому, що саме словацьке МЗС у 2023 році офіційно спростувало міф про відповідальність українців за окупацію Чехословаччини. Міністр, виходить, навіть історичну позицію власного відомства готовий принести в жертву нинішньому політичному курсу.

Українці не відправляли танки на Братиславу. Наказ віддала Москва. Українці не створювали радянську імперію за власним вільним рішенням – вони самі пережили її окупацію, Голодомор, репресії та русифікацію.

Найогидніше в цій історії – політична готовність частини словацького керівництва зневажити пам’ять власних жертв заради зближення з державою, яка сьогодні веде загарбницьку війну проти України.

Словацький народ знайшов сили звільнитися від комуністичної диктатури в 1989 році. Його нинішнім керівникам варто згадати, проти чого тоді виходили люди на площі.

Бо народ, який забуває власне поневолення, ризикує знову отримати господарів, що пояснюватимуть йому переваги московського чобота.

Ганьба не Словаччині, а політикам, які торгують її історичною пам’яттю!