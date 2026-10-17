"Для збиття "Шахедів": Зеленський розповів, коли Україна отримає шведські винищувачі Gripen

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на поставки шведських винищувачів Gripen найближчим часом. Ці літаки мають доповнити парк української бойової авіації та допомогти, зокрема, у збитті реактивних "Шахедів".

Про це глава держави написав у своєму офіційному Telegram-каналі після обговорення з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном підтримки України та потреб у посиленні протиповітряної оборони.

Підтримка Швеції

Зеленський подякував шведському уряду за підтримку України та домовленості щодо винищувачів Gripen. За його словами, важливо продовжувати допомогу Україні на тлі російських атак.

"Ціную позицію Прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона: важливо посилювати тиск на Росію і збільшувати підтримку України, а не навпаки. Саме такою має бути спільна відповідь Європи на російську ескалацію", – зазначив президент.

Під час розмови сторони також обговорили потреби України для захисту від постійних повітряних атак. Окрему увагу приділили посиленню ППО, підтримці енергетики перед зимовим періодом і європейській інтеграції України.

Захист від "Шахедів"

За словами Зеленського, шведські Gripen доповнять американські винищувачі F-16, які вже використовують Повітряні сили ЗСУ. Одним із завдань нових літаків стане протидія російським ударним безпілотникам, зокрема реактивним "Шахедам".

Президент не уточнив конкретну дату прибуття винищувачів, зазначивши лише, що Україна очікує на їхні поставки найближчим часом.

Зеленський також висловив вдячність народу Швеції, уряду країни та особисто Ульфу Крістерссону за допомогу Україні й спільну роботу заради безпеки Європи.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як у Швеції уточнили, скільки винищувачів Gripen передадуть Україні.