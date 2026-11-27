"Для танго потрібні двоє": Трамп заявив, що Путін хоче завершення війни в Україні. Відео

Президент США Дональд Трамп знову зробив заяву про "миролюбність" російського диктатора Володимира Путіна. Той нібито хоче завершення розв'язаної РФ війни проти України.

Заяву Трампа цитує Clash Report. При цьому глава Білого дому знову вжив вже досить несвіжу метафору про "танго", для якого "потрібні двоє".

Що сказав Трамп

Трамп наголосив, що продовжує роботу над завершенням російсько-української війни – і вважає, що Москва хоче встановлення миру.

"Я думаю, у нас [з Путіним] були дуже хороші розмови. Я думаю, Путін хотів би бачити закінчення війни. Я вірю в це, і для танго потрібні двоє, але я вірю, що він хоче бачити її завершення", – заявив він.

Водночас американський президент припустив, що й Україна, яка котрий рік поспіль вимушена захищатися від російського вторгнення, втрачає своїх громадян і потерпає від щоденних ворожих ударів – теж не проти того, аби Росія припинила війну.

"Я думаю, інша сторона [Україна] хоче бачити її завершення, і я можу сказати вам, що НАТО хотіло б бачити", – підкреслив Трамп.

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Як повідомляв OBOZ.UA, також Трамп заявив, що був дуже суворий до Росії, і одразу покликав Путіна на G20.

Водночас президент США заявив, що агресію проти України російський диктатор розпочав, бо образився через виключення Росії з "Групи восьми" – звідки РФ вигнали саме у відповідь на агресію проти України.