Блог | Для сприяння перемовинам із США й РФ пропонують заарештувати керівника делегації України

З Німеччини повідомляють.

Як пише з Бонна Deutsche Welle, Вищий антикорупційний суд України за скаргою Центра протидії корупції зобов’язав в.о. генпрокурора Ковальського зареєструвати в ЄРДР відомості про можливий злочин голови парламентської фракції "Слуга народу" Арахамії,

який наразі очолює українську делегацію на надважливих перемовинах із США й РФ,

щодо підкупу нардепів.

Звісно, в нас недоторканних не має бути, тож саме зараз нарешті настав час для боротьби з корупцією вже й на такому рівні, адже війна війною, а все решта – за розкладом.

Якщо Арахамія якраз у цей час займається захистом дисертації (під керівництвом колишньої іншої нардепки) щодо якраз діяльності монобільшості в Раді,

щоби зафіксувати таке унікальне політичне явище для науки й історії,

то відповідне розслідування, безумовно, принагідно сприятиме якості його наукової праці, зробивши її значно всебічніше.

При цьому, безумовно, для науки й історії, а також слідства вельми важливо:

чи стосується можливий підкуп тільки власне фігуранта, який таким чином (згідно з підозрою) намагався купувати за свій рахунок потрібні особисто йому політичні або якісь інші рішення,

чи він діяв за колективний кошт у колективних інтересах певної [очолюваної їм?] групи [або фракціі],

виконуючи, можливо, чиїсь побажання/доручення, –

адже бескопромісність при боротьбі з корупцією мусить бути безмежною й незалежною.

Темою історично-наукового [й іншого] дослідження також мусить бути й можливість становища, коли:

депутати спочатку обираються певною мірою за рахунок новоствореного політичного бренду, що їм безкоштовно надається задля полегшення такого обрання,

а потім вони ж отримують деякий грошовий сенс вже від [умовних] володарів такої марки,

що цікаво ще й з суто економічної точки зору:

як недостатньо вивчене явище "лейблової" економіки політичного франчайзингу.

Чи, може, шановні німці просто щось переплутали [а всі решта повірили й передрукували]?