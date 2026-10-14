"Дізнався з Truth Social": Зеленський заявив, що Трамп не телефонував Україні перед оголошенням "енергетичного перемир'я"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дізнався про оголошене енергетичне перемир’я між Україною та Росією із соцмережі президента США Дональда Трампа. За його словами, перед оголошенням домовленості американський лідер не телефонував українській стороні.

Зеленський також розкритикував рішення США щодо російського дизельного пального. Про це глава держави сказав в інтерв’ю NPR.

Зеленський дізнався про енергетичне перемир’я із соцмереж

Володимир Зеленський розповів, що не отримував дзвінка від Дональда Трампа перед оголошенням енергетичного перемир’я. Про домовленість президент України дізнався з допису американського лідера в соцмережі Truth Social.

"Дізнався про енергетичне перемир’я з Truth Social, як і ви", – сказав Зеленський в інтерв’ю NPR.

Президент України розкритикував рішення США щодо російського дизеля

Зеленський також висловився щодо рішення Сполучених Штатів, яке стосується російського дизельного пального. На його думку, обсяги постачання не матимуть суттєвого впливу на ціни на американському ринку, однак принесуть Росії додаткові гроші для продовження війни.

"Я впевнений, що цей дизель не допоможе американцям, але допоможе Путіну", – заявив президент України.

Як писав OBOZ.UA:

– 11 жовтня Дональд Трамп зробив неочікувану заяву про встановлення "енергетичного режиму тиші" між Україною та Росією. Він стверджує, що "перемир'я" почало діяти з моменту публікації його допису. "Обидві сторони дали на це згоду", – запевняв лідер Білого дому.

– Володимир Зеленський у коментарі Axios сказав, що це оголошення "стало новиною" для нього. Втім, Київ готовий до перемир'я, якщо Москва не буде атакувати нашу енергетичну сферу.

– Пізніше, у традиційному вечірньому зверненні, український президент сказав, що "ЗСУ отримали всі відповідні накази". Наша країна розраховує на "аналогічну готовність Росії і на домовленість президента Сполучених Штатів Америки щодо цього".