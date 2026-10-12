Дії Росії у Європі можуть призвести до жертв: Сікорський виступив із застереженням

Російські гібридні дії проти європейських країн набувають дедалі більшого масштабу й можуть призвести до людських жертв. НАТО має бути готовим до такого розвитку подій.

Про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав в інтерв’ю Financial Times, фрагменти якого опублікувало польське видання Onet. Він наголосив, що союзникам доведеться визначати, у який момент дії Москви стають неприйнятними.

Коли Росія зайде надто далеко

На думку Сікорського, досить складно визначити, коли Росія заходить надто далеко, непросто, адже чітких критеріїв для цього немає.

"Коли ми визнаємо, що росіяни зайшли занадто далеко? Адже це питання оцінки. Немає заздалегідь встановленого визначення", – сказав польський міністр.

Сікорський попередив, що загибель людей внаслідок дій Росії змусить НАТО провести ще одну серйозну дискусію.

Глава польської дипломатії не став уточнювати, якою має бути відповідь НАТО на російську гібридну атаку, якщо вона призведе до людських жертв. Водночас він нагадав, що Польща та Естонія вже зверталися до союзників на підставі статті 4 Північноатлантичного договору після порушень повітряного простору російськими безпілотниками та військовими літаками.

Стаття 4 передбачає проведення консультацій між країнами Альянсу, якщо одна з них вважає, що її територіальна цілісність, політична незалежність або безпека перебувають під загрозою.

Сікорський закликав скоротити російську дипломатичну присутність

Польський міністр закликав європейських союзників закрити російські консульства, які досі працюють у їхніх країнах. Він зазначив, що Польща вже припинила діяльність усіх російських консульств на своїй території.

"У мене вже не залишилося консульств, але в інших вони все ще є", – сказав Сікорський.

Крім того, глава польської дипломатії підтримав обмеження видачі туристичних віз громадянам Росії.

Як повідомляв OBOZ.UA, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про прагнення Росії докорінно змінити архітектуру безпеки в Європі. За його словами, Москва хоче не лише встановити контроль над Україною, а й відновити свій вплив до рівня, який існував до 1989 року.

Туск закликав європейські країни не виявляти слабкості перед російською агресією. Він наголосив, що шлях до миру полягає не в поступках агресору, а в його зупиненні всіма доступними засобами.