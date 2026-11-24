Держава втрачає $10 млн щодня, а призначені за міжнародними конкурсами керівники не несуть відповідальності за результати роботи, – Шрам

Держмитслужбу більше ніж пів...

Юрист, адвокат Олег Шрам нагадав заяву колишнього голови Держмитслужби Павла Рябікіна ще від 2021 року: "В основі масштабної контрабанди лежить корупційна змова".

Відтоді товарну контрабанду криміналізували та віднесли до підслідності БЕБ. Саме БЕБ понад рік очолює детектив НАБУ, а Держмитслужбу – понад пів року інший виходець із НАБУ.

"За весь цей час кількість справ НАБУ про корупцію на митниці можна порахувати на пальцях однієї руки", – наголошує Шрам.

Водночас, за наведеними адвокатом даними США, Україна продовжує втрачати на митниці $10 млн бюджетних надходжень щодня.

Натомість, зауважує Шрам, українцям продовжують нав'язувати "реформи" з міжнародними конкурсами, вирішальним голосом іноземців та зовнішніми аудитами. А призначені за результатами таких конкурсів керівники залишаються фактично безвідповідальними за результати роботи.