Депутат попросив правоохоронців перевірити, звідки голосує його колега, який живе в США: деталі

У Полтавській міській раді звернули увагу на голосування депутата Вʼячеслава Тютюнника від "Слуги народу", який отримав мандат, проживаючи за кордоном, а саме у США. Він долучається до голосувань онлайн, але при цьому жодного разу не вмикав камеру та не долучався до обговорень.

Про це пише полтавське видання "Коло". Колега Тютюнника, депутат Сергій Каплін, закликав правоохоронців провести перевірку.

"Дайте доручення, зверніться до правоохоронців, до кібербезпеки, щоб встановили, де кнопка, звідки голосується, або він хай зараз з'явиться", – сказав він.

На прохання підключитися і особисто підтвердити свою особу Тютюнник так і не відгукнувся. Через це у Капліна виникло питання, чи сам він голосує, чи хтось це робить за нього.

Тютюнник виїхав за кордон як волонтер

В Полтавській ОВА журналістам повідомили, що Вʼячеслав Тютюнник залишив Україну ще 2022 року як волонтер.

"Громадянина Тютюнника В.А., відповідно до розпорядження начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна від 09.09.2022 №274, було визнано таким, що має право на виїзд за межі території України в умовах правового режиму воєнного стану від 06.09.2022 до 26.09.2022, з метою доставки гуманітарної допомоги для забезпечення потреб Полтавського районного ТЦК та СП", – сказано в повідомленні.

Проте в Україну він так і не повернувся. Про це свідчать, зокрема, дані з декларації депутата, де вказано, що фактичним місцем його проживання є США.

"Я виїжджав та повертався разів так 3-4, не як депутат. У зв’язку з особистими та сімейними обставинами останнього разу я тимчасово не зміг повернутися в Україну. Це особисте питання, тому далі його не коментуватиму", – пояснив депутат виданню.

19 листопада 2025 року на черговій сесії Полтавської міської ради було оголошено про набуття Вʼячеславом Тютюнником депутатських повноважень. Раніше він балотувався до міської ради від партії "Слуга народу", проте не був обраний. Коли депутатка Марина Пілатова у вересні 2023 року склала мандат, він мав зайти в міськраду замість неї.

Таким чином, 19 листопада буде рівно рік відтоді, як депутат отримав мандат. Після цієї дати його можуть відкликати, але наразі невідомо, чи запустять "Слуги" цей процес.

Як повідомляв OBOZ.UA, Вищий антикорупційний суд України 11 вересня виніс вирок народному депутату України IX скликання Олександру Юрченку від "Слуги народу". Його засудили на 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Юрченка визнано винним у вимаганні $13 тис хабара за внесення пропозицій до законопроєкту "Про управління відходами", а також $200 тис. для підкупу членів Комітету за голосування поданої ним пропозиції.