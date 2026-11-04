Демократи вириваються вперед: що відомо про перші результати виборів у США (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

У США відбулися проміжні вибори до Конгресу – і вже з'явилися перші дані щодо їх результатів. І за прогнозами, і за даними підрахунків, Демократична партія, схоже, здобуває більшість не лише у Палаті представників, а й у Сенаті.

Зокрема, демократам вдалося здобути й дійсно історичні перемоги – зокрема, у традиційно "червоних" штатах, де представників Демпартії не обирали десятиліттями. OBOZ.UA відслідковує ситуацію у режимі реального часу.

06:42 – за оцінкою NYT, у Сенаті демократи здобувають 51 місце проти 39 у республіканців. На результат можуть вплинути 10 штатів, підрахунок у яких ще триває, в частині з них також виграють демократи.

Прогноз NYT

06:20 – кандидати від Демократичної партії здобули сенатські місця в низці "спірних" штатів (Техас, Північна Кароліна, Південна Кароліна, Канзас) та, за прогнозами аналітиків, мають значні шанси, щоб отримати більшість як у Палаті представників, так і в Сенаті.

Окрім вище перерахованих перемог у чотирьох "хитких" штатах, демократи також лідирують у решті трьох – Мені, Огайо та Мічигані.

Підрахунок голосів за проміж... Розгорнути

Підрахунок голосів за проміж... Розгорнути

06:15 – Трамп заявив, що готовий визнати результати виборів до Конгресу і співпрацювати з демократами. Тим часом Bloomberg зазначає, що демократи відібрали у республіканців вісім місць у Палаті представників. Для отримання контролю над нижньою палатою їм достатньо було здобути 4 додаткових місця.

06:10 – демократка Кіша Ленс Боттомс увійшла в історію, здобувши посаду губернатора штату Джорджія і ставши першою афроамериканкою, обраною на цю посаду в будь-якому штаті США, вказує інформагенція Associated Press.

Боттомс перемогла мільярдера республіканця Ріка Джексона. Нині цю посаду обіймає губернатор- республіканець Браян Кемп, термін повноважень якого сплив.

Посаду губернатора Джорджії понад два десятиліття обіймали республіканці, і цей результат став серйозною невдачею для президента Дональда Трампа, який у липні підтримав Джексона й агітував разом із ним у районі Атланти на завершальному етапі кампанії.

Сама Боттомс зосередила свою кампанію на обіцянках розширити медичне страхування Medicaid для людей із низькими доходами, знизити витрати для родин і захистити виборчі права.

06:00 – згідно з опитуванням AP Voter Poll, найбільших електоральних втрат на цих виборах Республіканська партія зазнала серед молоді.

У 2024 році Дональду Трампу вдалося зміцнити свої позиції серед виборців віком до 30 років, які зрештою розділилися майже порівну між ним і Камалою Гарріс.

Однак на цих виборах близько семи з десяти виборців віком до 30 років по всій країні заявили, що підтримали кандидата від Демократичної партії на виборах до Палати представників США у своєму окрузі.

05:40 – NBC News прогнозує демократам більшість у Палаті представників із 244 місцями.

Республіканцям телеканал віддає 191 місце.

Прогноз NBC News

05:37 – Трамп написав у Truth Social: "Мене не було у виборчому списку, а якби я там був, ми б перемогли З ВЕЛИЧЕЗНОЮ ПЕРЕВАГОЮ! Дякую за увагу до цього питання".

Скриншот повідомлення

05:30 – У CNN прогнозують, що демократи здобудуть більшість у Палаті представників. Це видання називає "монументальною перемогою, яка визначить другу половину другого терміну президента Дональда Трампа".

Водночас демократи здобули кілька важливих перемог на довиборах у Сенат, зокрема у Північній та Південній Кароліні, де представників Демократичної партії не обирали дуже давно.

Вибори до Палати представників

Демократична партія здобула перше місце в Палаті представників США, яке раніше контролювали республіканці: у штаті Північна Кароліна демократ Джеймі Ейджер переміг на виборах до Палати представників США в окрузі, де мандат звільнився після виходу у відставку республіканця Чака Едвардса. Ейджер випередив республіканку Дженніфер Балком

З урахуванням цієї перемоги демократи забезпечили собі 72 місця в Палаті представників, тоді як республіканці – 33.

Вибори до Сенату

Республіканці втратили місце покійного сенатора Ліндсі Грема під час проміжних виборів: за прогнозом агенції AP, перегони до Сенату в Південній Кароліні виграє демократка Енні Ендрюс. Вона перемогла сестру Грема Дарлін, яку призначили на його місце. За оцінкою AP, це відчутна поразка для республіканців у штаті, де Трамп тричі вигравав із великим відривом.

Історичну перемогу здобув демократ Джеймс Таларіко на виборах до Сенату США від Техасу, здолавши республіканця Кена Пакстона. Востаннє демократ вигравав вибори на рівні усього штату в Техасі у 1994 році. Результат також посилює позиції демократів у боротьбі за повернення контролю над Сенатом США..

Республіканець Енді Барр переміг на виборах до Сенату від штату Кентуккі, обійшовши демократа Чарльза Букера. Барр сім термінів відбув у Палаті представників, а потім вирішив поборотися за місце в Сенаті, яке звільняє республіканський сенатор Мітч Макконнелл. Голосувати за Барра закликав президент Дональд Трамп.

А в штаті Оклахома так само перемогу на виборах до Сенату здобув республіканець Кевін Герн. Він зумів перемогти демократку Н'Кійлу Жасмін Томас. Герн з 2018 року був членом Палати представників і вважається близьким соратником Дональда Трампа.

Натомість демократ Джон Гікенлупер виграв вибори до Сенату США від штату Колорадо, перемігши республіканця Марка Бейзлі. Перемога Гікенлупера забезпечує йому другий термін у Сенаті. Раніше він обіймав посаду губернатора Колорадо.

Кандидати від Демократичної партії здобувають перемогу на виборах до Сенату США у штатах Колорадо та Нью-Мексико. У Колорадо перемагає Джон Гікенлупер, тоді як у Нью-Мексико – Бен Лухан.

Республіканка Гаррієт Гейгмен, схоже, перемагає у традиційно "червоному" Вайомінгу.

З урахуванням цих перемог демократи забезпечили собі 45 місць у Сенаті США, республіканці – 34.

За даними Associated Press, демократ Марк Ворнер вчетверте переобрався до Сенату США від Вірджинії, перемігши республіканця Берта Мізусаву.

Ворнер у Сенаті він обіймає посаду заступника голови комітету з розвідки. Його суперник Берт Мізусава є відставним генерал-майором армії США та ветераном війни в Афганістані.

Демократ Джон Оссофф переобрався до Сенату США від штату Джорджія, перемігши республіканця Майка Коллінза. Для демократів утримання цього мандата мало особливе значення, адже Оссофф був єдиним сенатором-демократом, який переобирався у штаті, де на президентських виборах 2024 року переміг Дональд Трамп.

На початку кампанії його вважали одним із найвразливіших кандидатів. Свою кампанію переможець побудував на жорсткій критиці Трампа.

Демократ Рой Купер переміг на виборах до Сенату США від Північної Кароліни, здолавши республіканця Майкла Вотлі. Це важливе здобуття для демократів у боротьбі за контроль над Сенатом, пише AP. Мандат став вакантним після того, як сенатор-республіканець Том Тілліс відмовився балотуватися на новий термін. Рой Купер раніше обіймав посаду губернатора штату.

Демократ Кріс Паппас став переможцем виборів до Сенату США від штату Нью-Гемпшир, обійшовши республіканця Джона Сунуну. Збереження для демократів цього мандату було важливим на цих виборах і наближає їх до отримання контролю над Сенатом, пише Associated Press.

Паппас, член Палати представників США, замінить демократичну сенаторку Жанну Шахін, яка вирішила не балотуватися на переобрання. Паппас також став першим відкритим геєм, обраним до Сенату США.

Республіканка Ешлі Муді перемогла на виборах до Сенату США у Флориді, випередивши демократку Енджі Ніксон. Муді обійняла місце в Сенаті після того, як губернатор Рон Десантіс у 2025 році призначив її замість Марко Рубіо, який став держсекретарем США.

У Західній Вірджинії чинна сенаторка-республіканка Шеллі Мур Капіто переобралася на третій термін, перемігши демократку Рейчел Фетті Андерсон.

Станом на 2 годину ночі було відомо, що демократи зберегли свої місця в Сенаті у штатах Массачусетс, Делавер, Нью-Джерсі, Род-Айленд та Іллінойс. Так, за даними агентства AP, Ед Маркі переобрався від Массачусетсу, Кріс Кунс – від Делаверу, Корі Букер – від Нью-Джерсі, Джек Рід – від Род-Айленду, а в Іллінойсі перемогу здобула демократка Джуліана Страттон, яка замінить сенатора Діка Дурбіна, що йде у відставку.

Усі ці штати традиційно голосують за демократів на виборах до Сенату. Тож демократи забезпечили собі щонайменше 41 місце в Сенаті США.

Голосування завершилося

Перші дільниці на виборах у США закрилися о 18:00 (близько 1 години ночі за київським часом) у окремих частинах штатів Індіана та Кентуккі.

За годину потому завершилося голосування у решті частин згаданих штатів, а також на дільницях у Джорджії, Південній Кароліні, Вермонті і Вірджинії.

Результати підрахунку голосів у режимі реального часу почали з'являтися одразу після закриття дільниць. В округах, де боротьба – особливо напружена, визначення переможця може розтягнутися навіть на кілька днів.

Особливо напружена боротьба проходила у Техасі за місце у Сенаті – між республіканцем Кеном Пакстоном і демократом Джеймсом Таларіко.

Востаннє Техас обирав демократа до Сенату у 1988 році, нині опитування дають незначну перевагу Таларіко.

За даними The New York Times, Ілон Маск витратив близько 168 мільйонів доларів на підтримку республіканських кандидатів до Сенату.

Екзитполи показали невдоволення амерканців Трампом і тим, куди він веде США

Близько половини виборців у США розглядали проміжні вибори як можливість висловити незгоду з президентом країни Дональдом Трампом. Про це свідчать дані екзитполів, проведених компанією SSRS на замовлення консорціуму американських медіа, до якого входять впливові телеканали та агентство AP.

Згідно з опитуванням, три чверті виборців заявили, що вони "злі" або "незадоволені" тим, у якому напрямку рухається країна. Водночас близько 70 відсотків респондентів висловилися за те, щоб Конгрес забезпечував більше стримувань і противаг щодо президента.

Попередні результати екзитполів показали, що близько шести з десяти виборців не схвалюють роботу президента США. За даними CBS News і NBC News, рейтинг схвалення Трампа нині становить 38 відсотків. Для порівняння, під час проміжних виборів 2018 року, коли тривав його перший президентський термін, цей показник становив 45 відсотків.

Американські мовники також зазначили, що поточний рейтинг Трампа є нижчим, ніж був у Джорджа Буша-молодшого під час його президентства і проміжних виборів 2006 року. Тоді Республіканська партія втратила контроль над обома палатами Конгресу.

За даними NBC News, більшість виборців покладають відповідальність за незадовільні економічні показники США на Трампа. Близько 65 відсотків опитаних вважають, що політика президента погіршила економічну ситуацію в країні. Крім того, половина респондентів заявила, що вартість життя відіграла важливу роль під час ухвалення рішення на виборах.

Як повідомляв OBOZ.UA, суд відхилив спробу адміністрації Трампа призупинити вибори у найбільшому штаті через ймовірну поразку республіканця.