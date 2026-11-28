Демократи в Конгресі США хочуть обмежити зовнішню політику Трампа: що це означає для України

Демократи в Конгресі США планують посилити контроль над зовнішньою політикою президента Дональда Трампа. Для цього вони хочуть активніше використовувати повноваження щодо нагляду та розподілу бюджетних коштів.

Серед можливих пріоритетів нового Конгресу – підтримка НАТО, союзників США, України та Тайваню. Про це йдеться в матеріалі The Washington Post за підсумками Галіфакського міжнародного безпекового форуму в Канаді.

Демократи обіцяють посилити контроль над Трампом

Під час зустрічей із союзниками США сенатор-демократ від Нью-Джерсі Енді Кім почув заклики до американських законодавців активніше висловлювати свою позицію щодо зовнішньої політики Вашингтона. За словами партнерів, надто часто єдиним американським голосом, який вони чують, залишається голос Дональда Трампа.

Кім входив до складу двопартійної делегації, яка намагалася запевнити розчарованих союзників у тому, що незабаром Конгрес матиме більше впливу на зовнішньополітичний курс США.

Демократи, які із січня отримають повний контроль над Капітолійським пагорбом, планують використовувати свої повноваження щодо нагляду та фінансування, щоб протидіяти рішенням президента, які вважають зловживанням виконавчою владою.

Водночас деякі дипломати та законодавці сумніваються, наскільки ефективно Конгрес зможе стримувати Трампа. Зокрема, учасники форуму порушували питання, чи не блокуватиме президент ухвалені законодавцями закони за допомогою права вето або чи не шукатиме способів їх ігнорувати.

Сенатор-демократ від Вірджинії Тім Кейн визнав, що змінити поведінку президента може бути складно.

"Можливо нам не вдасться змінити поведінку Трампа. Але ми, принаймні, можемо висловитися як Конгрес – і я вірю, що ми зробимо це – набагато голосніше і переконливіше про те, як ми цінуємо союзи", – заявив він.

На що Конгрес хоче впливати через фінансування

Американські законодавці вже обговорюють можливість укладення угоди, спрямованої на скорочення війни з Іраном в обмін на фінансування Пентагону.

За словами учасників переговорів, така домовленість, імовірно, обмежить витрати на оборонне озброєння та буде значно меншою за повний запит адміністрації Трампа на оборонний бюджет у розмірі 1,5 трильйона доларів.

Також законодавці обговорюють можливість припинення фінансування кампанії адміністрації проти ймовірних наркоторговців у Латинській Америці.

"Зрештою, має бути відповідальність", – заявив сенатор Кріс Кунс, який має очолити Комітет Сенату з міжнародних відносин.

Він порівняв підхід Конгресу до президента з діями батьків, які встановлюють дітям правила та вимагають їх дотримуватися.

Республіканці також готові обмежувати рішення президента

Єдиним республіканцем, який відвідав форум у Галіфаксі, був сенатор від Південної Дакоти Майк Раундс. Він дав зрозуміти, що готовий обмежувати широке використання Трампом тарифів і домовлятися про збільшення оборонних витрат в обмін на підтримку окремих пріоритетів демократів.

Серед них – блокування спроби адміністрації перейменувати Міністерство оборони на "Військове міністерство".

Раундс також заявив, що президенту варто розглянути можливість заміни деяких високопосадовців адміністрації, однак не уточнив, кого саме.

Сенатор розкритикував недостатню комунікацію адміністрації з демократами, яка, на його думку, завадила забезпечити підтримку бюджетного запиту Пентагону.

В останні тижні він допомагав організовувати закриті брифінги для демократів за участю високопосадовців Міністерства оборони, зокрема заступника міністра оборони Стіва Файнберга. Міністр оборони Піт Хегсет у цих зустрічах участі не брав.

Представник Пентагону, який говорив на умовах анонімності, повідомив, що за останні два місяці посадовці відомства провели понад 130 зустрічей із представниками Палати представників і Сенату щодо оборонного бюджету.

За його словами, Файнберг минулого тижня щодня проводив численні зустрічі в Капітолії, закликаючи законодавців підтримати весь бюджетний запит на 1,5 трильйона доларів.

Як зміна підходу Конгресу може вплинути на Україну

Окрему увагу на форумі приділили підтримці України. Європейські чиновники закликали американських законодавців посилити допомогу Києву після того, як на початку 2025 року Трамп припинив більшу частину американської безпекової підтримки та відклав використання коштів, які раніше затвердив Конгрес.

Сенатор Тім Кейн нагадав, що нинішній Конгрес уже використовував свої повноваження для підтримки союзників США. Зокрема, під час поїздки до Європи на початку року представники кількох країн закликали його підтримати законопроєкт про санкції проти російської економіки воєнного часу.

Цієї осені Конгрес переважною більшістю голосів ухвалив відповідний закон. Однак уже через місяць Трамп скасував більшу частину санкцій.

Кейн прогнозує, що наступного року законодавці активніше виступатимуть на підтримку НАТО та міжнародних союзів.

"Наступного року ви побачите набагато більш наполегливий Конгрес, який виступає за НАТО і альянси", – зазначив сенатор.

Конгрес може ухвалити окремий закон про підтримку України

Під час форуму іноземні представники також порушували питання підтримки Тайваню та України. Зокрема, європейські чиновники закликали американських законодавців домогтися збільшення допомоги Києву.

Учасники зустрічей припустили, що новий Конгрес може ухвалити закон, який зобов'яже адміністрацію підтримувати Україну та Тайвань. Обидві країни, за їхніми словами, мають широку двопартійну підтримку в Капітолії.

Сенатор Кейн не виключив, що Трамп може погодитися на такий закон, якщо його положення поєднають з іншими ініціативами, які підтримує президент.

"Знаєте, якщо включити фінансування України до законопроєкту разом з іншими речами, які подобаються Трампу, можливо, він вирішить не накладати вето на цей законопроєкт", – сказав Кейн.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп опублікував зображення, створене за допомогою штучного інтелекту. На ньому американський лідер постав в образі Віто Корлеоне – головного персонажа культового фільму "Хрещений батько".

Публікація з'явилася на тлі успіху Демократичної партії на проміжних виборах до Конгресу США. За їхніми підсумками демократи отримали щонайменше 258 із 435 місць у Палаті представників. Це найкращий результат партії на загальних виборах до нижньої палати з 1992 року.