Демократ Оссофф переміг у Джорджії.

Демократ Оссофф, який звинуватив оточення Трампа в збагаченні на російських енергоносіях, переміг у Джорджії: що він говорив про Україну

Демократ єврейського походження Джон Оссофф переміг на виборах до Сенату США у штаті Джорджія, обійшовши республіканця Майка Коллінза. Завдяки цьому Демократична партія зберегла важливий мандат у верхній палаті Конгресу.

Під час передвиборчої кампанії Оссофф активно критикував президента Дональда Трампа, зокрема звинувачував його оточення у можливому збагаченні на угодах із російськими енергетичними активами. Водночас сенатор відомий послідовною підтримкою України та критикою рішень адміністрації Трампа щодо російської агресії.

Перемога Оссоффа зберегла демократам місце в Сенаті

Як пише Associated Press, перемога Джона Оссоффа має особливе значення для Демократичної партії. Він був єдиним сенатором-демократом, який балотувався на переобрання у штаті, де Дональд Трамп переміг на президентських виборах 2024 року.

На початку кампанії Оссоффа вважали одним із найуразливіших сенаторів-демократів, оскільки республіканці розраховували здобути його місце. Однак політику вдалося залучити на свою кампанію значно більше коштів, ніж його супернику Майку Коллінзу.

Переобрання Оссоффа дозволило демократам зберегти мандат у Джорджії на тлі боротьби за контроль над Сенатом США.

Оссофф звинуватив оточення Трампа у можливому збагаченні на російських енергоресурсах

Однією з тем передвиборчої кампанії сенатора стала критика адміністрації Дональда Трампа через переговори щодо міжнародних активів російського нафтового гіганта "Лукойл".

Виступаючи на мітингу в Атланті, Оссофф пов'язав повідомлення про можливий продаж російських енергетичних активів із зусиллями Трампа щодо забезпечення постачання дизельного палива з Москви. За його словами, Білий дім одночасно сприяв переговорам щодо російських нафтових родовищ, нафтопереробних заводів та автозаправних станцій.

"Можливо, ви бачили, як Трамп у відчаї благав Путіна дати йому дизельне паливо. Але послухайте ось що: у той же час Білий дім виступає посередником у продажу російських енергетичних активів на мільярди доларів людям, які фінансують сім'ю Трампа та його передвиборчу кампанію", – заявив сенатор.

Демократ Оссофф переміг у Джорджії. Джерело: chicagotribune

Він також стверджував, що йдеться про продаж активів у різних країнах людям, наближеним до родини президента, за посередництва та підтримки уряду США.

У повідомленнях про запропоновану угоду фігурували спецпосланець Трампа Стів Віткофф, його зять Джаред Кушнер і потенційні інвестори, пов'язані з діловою та політичною мережею президента.

Оссофф окремо поставив під сумнів участь Кушнера та Віткоффа в переговорах із Росією.

"Добре, давайте розберемося – Джаред і Стів зараз ведуть переговори з Путіним про продаж мільярдних часток у російських нафтових родовищах, нафтопереробних заводах і автозаправних станціях друзям президента", – сказав Оссофф.

Сенатор розкритикував інші бізнес-інтереси оточення Трампа

Критика Оссоффа стосувалася не лише російських енергетичних активів. Він також заявив про інвестиції, пов'язані з гірничодобувним сектором Казахстану та родиною американського президента.

"А ще Марко Рубіо вкладає 1,6 мільярда доларів ваших грошей на підтримку гірничодобувних інтересів братів Трамп у Казахстані. Ви чули про це?" – заявив сенатор.

Окремо він звинуватив міністра оборони Піта Гегсета у спрямуванні ресурсів Пентагону на підтримку інвестицій Дональда Трампа-молодшого.

Він також припустив, що ці питання можуть стати предметом розслідування Конгресу.

"І ось у чому суть: якщо ви причетні до всього цього, наступного року ви піднімете праву руку і присягнете говорити правду, всю правду і нічого, крім правди, нехай допоможе вам Бог перед Конгресом Сполучених Штатів", – казав він.

Чому Оссоффа називають новою зіркою демократів

Джон Оссофф став помітнішим у політичному житті США після низки резонансних виступів проти адміністрації Дональда Трампа. Його промови активно поширюються в соціальних мережах, а окремі відео набирають мільйони переглядів.

Одним із таких виступів стало опитування Джея Клейтона, якого Трамп висунув на посаду директора Національної розвідки замість Тулсі Габбард. Під час слухань Оссофф неодноразово запитував кандидата, хто переміг на президентських виборах 2020 року.

Клейтон уникав прямої відповіді, після чого сенатор заявив: "Хіба це не принизливо – не мати змоги відповісти на це запитання і бути змушеним підлаштовуватися під фантазії президента?"

Виступ отримав значний розголос, а американські медіа назвали його одним із найрезонансніших серед демократів за останній час.

Згодом Оссофф також поставив запитання міністру оборони Піту Гегсету щодо його попередніх заяв про нібито знищені збройні сили Ірану. Сенатор звернув увагу на те, що водночас Пентагон просить у Конгресу десятки мільярдів доларів на продовження війни.

Видання The New Republic зазначає, що ще рік тому Оссофф не належав до найпомітніших політиків Демократичної партії. Однак його позиції зміцнилися завдяки успішному збору коштів, високим рейтингам перед виборами до Сенату, резонансним виступам і критиці президента.

Демократ Оссофф переміг у Джорджії. Джерело: GPB News

Букмекерські платформи Polymarket і Kalshi вважають, Оссофф уже входить до числа претендентів на висунення кандидатом у президенти від демократів у 2028 році. У цих рейтингах його випереджає губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом, а сам сенатор перебуває приблизно на одному рівні з конгресвумен Александрією Окасіо-Кортес.

Водночас у традиційних соціологічних опитуваннях серед потенційних кандидатів від демократів поки що лідирує колишня віцепрезидентка Камала Гарріс.

На чому Оссофф будує свою політичну кампанію

Головною темою своєї кампанії сенатор намагається зробити боротьбу з корупцією. Він пов'язує в одну політичну історію справу Джеффрі Епштейна, скорочення соціальних програм, податкову політику адміністрації Трампа та високі ціни.

Оссофф стверджує, що американська політика дедалі більше працює в інтересах заможної еліти, а не пересічних громадян. У виступах він використовує, зокрема, вислови "мафія Мар-а-Лаго", "клас Епштейна" та "уряд ультрабагатих", пише The New Republic.

Сенатор також неодноразово звинувачував Дональда Трампа у спробах втрутитися в результати виборів у Джорджії. Він нагадував про телефонну розмову президента з державним секретарем штату Бредом Раффенспергером, під час якої Трамп просив "знайти" голоси, необхідні для перемоги.

Крім того, Оссофф критикував адміністрацію через удари по Ірану, податкову політику та справу Джеффрі Епштейна, називаючи її "найкорумпованішою в історії США".

Як Джон Оссофф підтримує Україну

Від початку повномасштабного вторгнення Росії сенатор послідовно виступає на підтримку України та закликає США зберігати військову й політичну допомогу Києву.

У лютому 2022 року він назвав напад Росії "жорстокою агресивною війною", яка "зруйнувала мир у Європі". Оссофф наголосив, що вторгнення призведе до загибелі та вимушеного переселення мирних українців, а також закликав зміцнювати НАТО й координувати дії із союзниками.

Після повернення Дональда Трампа до Білого дому сенатор неодноразово критикував рішення його адміністрації щодо України. Зокрема, після суперечки Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса з президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті у березні 2025 року Оссофф назвав зустріч "ганебним видовищем".

За його словами, Трамп і Венс "погрожували та принижували українського президента", який очолює оборону своєї країни від російської агресії.

Оссофф також підтримував пакети військової та гуманітарної допомоги Україні й санкції проти Росії. У своїх виступах він неодноразово називав боротьбу України прикладом захисту демократії від авторитарної агресії.

Під час виступу в Сенаті у 2023 році політик пов'язав ситуацію в Україні з гуманітарними цінностями, на захист яких претендують США та їхні союзники.

"Пане Президенте, справжня гуманітарна катастрофа в Газі – це не лише моральна поразка... Вона підриває авторитет Сполучених Штатів та наших союзників як захисників майбутнього, що ґрунтується на гуманітарних цінностях – тих самих цінностях, які зараз стоять під загрозою в Україні, де Росія намагається нав’язати диктатуру…", – сказав сенатор.

Хто такий Джон Оссофф

Джон Оссофф – сенатор від штату Джорджія, якому 39 років. До Сенату він прийшов у січні 2021 року після перемоги на виборах у цьому штаті. Тоді, у віці 33 років, він став наймолодшим новообраним сенатором США майже за пів століття. Його перемога також забезпечила демократам контроль над Сенатом.

До політичної кар'єри Оссофф очолював компанію The World Investigates, яка займалася виробництвом документальних розслідувань. Раніше він працював помічником конгресмена Генка Джонсона.

Сенатор є сином австралійської громадської діячки, яка заснувала організацію на підтримку жінок у політиці, та американського юриста й видавця.

Оссофф активно використовує соціальні мережі, зокрема TikTok. У другому кварталі цього року він залучив майже 20 мільйонів доларів на кампанію з переобрання до Сенату – приблизно вдесятеро більше, ніж його республіканський суперник.

Чи балотуватиметься Оссофф у президенти США

Сам сенатор публічно заперечує наміри балотуватися до Білого дому. Він заявляє, що зосереджений на виборах до Сенату, які відбудуться цієї осені.

Водночас The New Republic зазначає, що результат цих виборів може вплинути на подальше політичне майбутнє Оссоффа. Якщо він упевнено переобереться, розмови про його можливу участь у президентських виборах 2028 року можуть посилитися.

Як повідомляв OBOZ.UA, у США відбулися проміжні вибори до Конгресу – і вже з'явилися попередні дані щодо їх результатів. І за прогнозами, і за даними підрахунків, Демократична партія здобуває більшість не лише у Палаті представників, а й у Сенаті. Зокрема, демократам вдалося здобути й дійсно історичні перемоги – зокрема, у традиційно "червоних" штатах, де представників Демпартії не обирали десятиліттями.