"Дай Боже, щоб усе запрацювало": Зеленський анонсував новий данський радар для ППО FREYJA

Україна розраховує найближчим часом отримати нове обладнання данського виробництва та вже цієї зими випробувати антибалістичну систему FREYJA. До роботи над посиленням української протиповітряної оборони залучені десять країн-партнерів.

Президент Володимир Зеленський розповів про підготовку до отримання нового радара та співпрацю з міжнародними партнерами. За його словами, окрему роль у цьому процесі відіграють Данія, Норвегія та Німеччина.

Новий радар

Зеленський повідомив, що сподівається вже наступного дня побачити новий радар данського виробництва, призначений для системи FREYJA.

"Завтра, сподіваюся, я побачу новий радар данського виробництва для FREYJA. Дай Боже, щоб усе запрацювало", – зазначив президент.

За його словами, Україна розраховує отримати це обладнання якомога швидше. Водночас робота з партнерами стосується не лише постачання окремих компонентів, а й розвитку повноцінної антибалістичної системи.

Випробування системи

Окремо Володимир Зеленський наголосив, що Україна хоче не просто отримати FREYJA цієї зими, а й перевірити її роботу в умовах протидії балістичним ракетам.

"Ми говоримо не лише про те, щоб отримати FREYJA взимку та перевірити, як працюватиме ця антибалістична система, а й про можливості нарощування виробництва", – зазначив глава держави.

Таким чином, українська сторона розраховує не лише випробувати нову розробку, а й опрацювати можливості збільшення її виробництва. До міжнародної співпраці в межах посилення ППО залучені десять країн. Серед партнерів, яких окремо відзначив Зеленський, – Данія, Норвегія та Німеччина.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як президент Зеленський показав перше бойове застосування української ракети FP-7.