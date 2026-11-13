"Дати можливість": у Кремлі зробили цинічну заяву про "гуманітарну місію" в Костянтинівці

У Росії цинічно заявили, що готові розмінувати Костянтинівку на Донеччині, щоб провести там гуманітарну місію. Для цього окупантам потрібно нібито 5 днів.

Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, якого цитують пропагандистські медіа. Він додав, що Москва закликала США та Європу допомогти домовитися з Україною про проведення такої місії.

У Кремлі заявили про готовність розмінувати Костянтинівку

"Була озвучена досить важлива гуманітарна ініціатива, продовження того досвіду, який було напрацьовано в Олешках і спрямований на те, щоб дати можливість 400 або 300 цивільним, які перебувають у Костянтинівці, вийти і поїхати хто куди захоче: у бік України чи Росії. Для цього повинна бути надана можливість розмінувати всі під'їзні шляхи та забезпечення безпеки", – сказав рупор Кремля.

При цьому він стверджує, що російські війська наразі, нібито, контролюють місто і готові розпочинати розмінування.

"Російські військові контролюють Костянтинівку і готові приступити до розмінування, на це знадобиться п’ять днів", – наголосив Пєсков.

Він також цинічно заявив, що Київ нібито визнає контроль російської армії над Костянтинівкою, якщо припускає, що окупанти можуть використати гуманітарну місію для ротації своїх військових.

Водночас за його словами, США зацікавлені в проведенні такої місії.

Карта. Джерело: deepstatemap.live

РФ закликає Захід посприяти проведенню місії

Представник Кремля закликав Вашингтон і європейські країни вплинути на Україну, щоб сприяти реалізації гуманітарної місії. Крім того, Москва пропонує залучити до процесу омбудсменів обох країн і забезпечити присутність журналістів зі США, Росії та інших держав для спостереження за перебігом операції.

"Росія закликає європейців та американців використати свій вплив на Київ для реалізації гуманітарної місії в Костянтинівці", – додав Пєсков.

Нагадаємо, під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Москві 12 листопада, російський диктатор Володимир Путін видав, що йому нібито хотілося б, щоб мир в Україні був вічним. Ба, більше він запропонував організувати гуманітарну місію з Костянтинівки за прикладом Олешок.

Як писав OBOZ.UA, агенти партизанського руху "Атеш" повідомили, що Росія планує використати гуманітарну місію для прихованого перекидання військових у район Костянтинівки. Окупанти хочуть завести бійців у цивільному одязі під виглядом працівників і волонтерів, щоб закріпитися на позиціях і спробувати просунутися до міської забудови.