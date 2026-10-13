"Чинити опір чи здатися": Зеленський зіткнувся з дилемою через тиск Трампа – Politico

Президент Володимир Зеленський опинився перед складним вибором через тиск очільника Білого дому Дональда Трампа. Український лідер критикує рішення США щодо послаблення санкцій проти Росії та наполягає на продовженні ударів по її енергетичних об’єктах.

Разом з тим у Києві побоюються втратити американську підтримку та зіткнутися з новими вимогами щодо завершення війни. Про це йдеться у статті Politico.

Тиск Трампа ставить Зеленського перед складним вибором

Як наголошується у матеріалі, Зеленський має підстави для обурення, тому що на тлі російських атак по Україні та наближення холодів Трамп оголосив про намір укласти угоду з країною-агресоркою щодо закупівлі мільйонів тонн дизельного пального.

Для цього США планують послабити санкції проти Москви, що викликало занепокоєння в Україні. Наразі перед Зеленським постає питання, наскільки відкрито він може висловлювати невдоволення рішеннями його американського колеги, не ризикуючи підтримкою Вашингтона.

"Його прояв розчарування зрозумілий, але є й недоліки", – вважає колишній британський дипломат і науковий співробітник Королівського інституту об’єднаних служб Тім Віллас-Вілсі.

Зеленський розкритикував ініціативу Трампа щодо російського дизельного пального, заявивши, що вона допоможе Москві фінансувати війну. Він також підтримав продовження ударів українських дронів по російських НПЗ, після чого Трамп закликав українців обрати іншого президента.

У Politico підкреслили, що останнім часом Зеленський дедалі гостріше висловлюється не лише щодо Росії, а й щодо союзників, зокрема критикує їх за повільну допомогу та ставить під сумнів підхід Вашингтона до завершення війни. Це відображає зростання роздратування в Києві, однак відкрите протистояння з Трампом може мати серйозні наслідки.

Вілласі-Вілсі припускає, що український лідер може розраховувати на послаблення позицій Трампа після проміжних виборів у США. Водночас конфлікт із Білим домом загрожує скороченням американської розвідувальної допомоги або обмеженням доступу України до супутникового зв’язку Starlink, важливого для українських військових.

Експерт застерігає, що "Зеленський, можливо, недооцінює, "наскільки небезпечним може бути поранений Трамп" для України.

У Києві побоюються поступок Росії

Як наголошується у статті, у Києві побоюються, що прагнення Трампа домовитися з Москвою може зашкодити українським інтересам.

Депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе переконана, що російський диктатор Володимир Путін не готовий завершити війну. За її оцінкою, пропозиції, які обговорюють американські та російські перемовники, можуть передбачати поступки, що загрожуватимуть суверенітету України.

"Це, ймовірно, пояснює відкритий гнів Зеленського. Він знає, що протистояння Трампу має свою ціну. Але так само важливо і заспокоєння президента США, який, здається, дедалі більше охоче веде бізнес з Путіним. Для України жоден з варіантів не є хорошим", – зазначається у матеріалі.

Як писав OBOZ.UA, США та європейські країни працюють над мирною ініціативою щодо завершення війни в Україні. Вона передбачає відбудову нашої держави, гарантії безпеки та економічні домовленості з Росією. План також може включати припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту.