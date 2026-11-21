Блог | Чи погодяться європейці на зняття санкцій? Українцям готуються запропонувати референдум

Останні переговори, які пройшли 19.11 в Берліні показали, що європейці хитаються і заява Мерца про можливість зняття санкцій – краще тому підтвердження). Українцям готуються запропонувати референдум

1. Останні переговори США-ЄС- Україна пройшли під прапором: знімайте санкції і на саміті G-20 давайте підписувати мир (точніше якийсь драфт) цього миру і поки невизначено головне питання: чи продовжують бойові дії на період подальших переговорів.

2. Європейці переживають через три речі:

- посилення РФ після війни та можлива війна за кілька років (простіше кажучи нема довіри до НАТО);

- Немає консенсусу щодо майбутнього фінансування України та вступу України в ЄС;

- Нема розуміння, що робити з замороженими активами (обговорюється формула розморозки);

3. Щодо вимог Росії, то тут нічого нового:

- скорочення армії (що є неминучим в силу фінансових проблем і головне питання не саме скорочення, а на скільки буде скорочено);

- Заборона на дальнобійну зброю та ряд інших озброєнь, що є насправді найважливішим питанням;

- Лінія розмежування (вихід з Донбасу залишається головною вимогою !росіян);

- Повернення русского міра (російська партія, російська церква і т.д).

4. Україні пропонують провести референдум і закріпити його результати законом. При цьому США надають нам гарантії на рівні 5 статті НАТО.

5. Якщо підсумувати: нічого нового, якщо не вважати, що ЄС почала хитатися і процеси прискорилися.