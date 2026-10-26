Блог | Чи може Україна розпочати власну гру в переговорах?

Насмілюся стверджувати, що так, і це можна зробити швидко.

Цей допис буде не про Трампа і не про Путіна. Точніше, не стільки і не лише про них. У ситуації, що склалася, Україні важливо шукати партнерства поза переговорним трикутником США-Україна-РФ. Хоча б тому, що двоє учасників формату прагнуть домовитися ціною поступок з боку України. До того ж обидва розуміють, що обмежені в часі. Якщо трек, що триває з початку 2025 року, не дасть результатів, постане природне запитання: "а чи не час перезавантажити майданчик". Зокрема (або насамперед) за рахунок зміни складу посередників. США будуть там, але будуть одним із гравців, а не ключовим і єдиним. Хто може долучитися? Частина держав ЄС, звісно. КНР – можливо, і найімовірніше. Туреччина – бажано. Можливо, хтось іще.

Але тут важлива така річ, як готова концепція нових рамок, згода потенційних учасників. І, бажано, легітимізація процесу – підтримка з боку інших держав. Бажано, якомога більшої кількості.

Для таких завдань необхідна активність ...ні, не Офісу президента, а насамперед МЗС України вже вчора. І лише як "додатковий" елемент – відправлення переговорних груп. Це щонайменше 5 напрямків: Німеччина, Франція (ЄС), Британія, Туреччина, КНР. Можливо, країни Перської затоки. Часу мало, вкрай мало. І логічний попередній висновок – завдання на пів року. Хоча б домовитися про зустрічі й об’їздити.

А якщо я не погоджуся? Адже існують чудові можливості організувати зустрічі за лаштунками великих самітів. Куди приїжджають лідери держав або прем’єри чи керівники МЗС. Погодьтеся, зручно.

Чи відбудуться такі саміти? Так. Причому скоро. Йдеться про 31-шу конференцію ООН зі зміни клімату COP 31, яка пройде в турецькій Анталії з 9 по 20 листопада. Причому 11-12 листопада відбудеться саміт лідерів держав. Тобто приїдуть ті, хто нам потрібен. Держави ЄС – так. Туреччина – сторона, що приймає. Китай – однозначно так, оскільки така конференція є важливим етапом просування цивілізаційних ініціатив Пекіна, а також механізмом лобіювання та просування китайських зелених технологій. США? А от Штатів, імовірно, не буде. Але на цьому етапі вони й не потрібні для консультацій щодо зміни формату.

Тобто для України логічно планувати участь у такій конференції, якщо не на рівні президента, то на рівні прем'єра або міністра закордонних справ. Це щонайменше.

Другий мінімум – концепція трансформації переговорних рамок. Простіше кажучи, розуміння, кого ми хотіли б запросити в посередники і з якою функцією.

Якщо мінімум є, питання в організації процесу. І тут дивимося, де буде організований саміт: Туреччина. Тобто один із посередників, держава, зацікавлена брати участь у переговорах. І така, що має власні плани щодо майбутнього Чорного моря та Кавказу. Де немає місця домінуванню РФ. Таким чином, можна (за умови комунікації з турками) отримати підтримку в організації потрібних зустрічей. А потім і підтримку в легітимізації процесу.

І ось тут, на тлі недавніх подій, можна оцінити рівень готовності МЗС України до розв’язання (самостійного) масштабних завдань.

У разі успіху та наявності 12 листопада готових концепцій переформатування рамок переговорів, буде легше говорити і зі США. Трамп буде розлючений, але розумітиме, що або позиція щодо України стане м’якшою, або формат ризикує дуже скоро змінитися. І його ідеї заробити на статусі ексклюзивного посередника зводяться нанівець.

Одним словом, шанс на власну гру є. І це може спрацювати, якщо ключові інституції зберегли здатність діяти нешаблонно. Побачимо.