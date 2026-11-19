Блог | Чи має Америка виконувати власне слово?

Відкрите звернення до Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа

Пане Президенте!

Звертаємося до Вас не з проханням про милість і не з вимогою, щоб Америка воювала замість України.

Ми звертаємося до Вас із питанням, від якого залежить не лише майбутнє України, а й авторитет Сполучених Штатів у світі:

Чи має Америка виконувати власне слово?

У 1994 році Україна зробила те, чого від неї домагалися Сполучені Штати та інші ядерні держави.

Україна відмовилася від третього у світі ядерного арсеналу, приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як без’ядерна держава та ліквідувала свій ядерний потенціал.

Це було не одностороннє рішення України.

Це була міжнародна домовленість.

5 грудня 1994 року Сполучені Штати, Велика Британія, Україна та росія підписали Будапештський меморандум.

США підтвердили повагу до незалежності, суверенітету та існуючих кордонів України і зобов’язання утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності України. У 2014 році Державний департамент США сам офіційно заявив, що саме ці зобов’язання були частиною домовленостей, на яких Україна відмовилася від ядерної зброї.

Україна своє слово виконала.

А росія – віроломно порушила.

Саме тому сьогодні питання стоїть не так:

"Чи повинна Америка допомагати Україні?"

Питання стоїть інакше:

"Що має зробити Америка після того, як держава, яку вона переконала відмовитися від ядерної зброї, стала жертвою агресії проти її суверенітету та територіальної цілісності?"

ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТЕ, ЦЕ ВЖЕ НЕ ТІЛЬКИ ПИТАННЯ УКРАЇНИ

Американське законодавство прямо підтверджує відповідальність США перед Будапештським меморандумом та визначає політику США щодо захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Чинна редакція Американського закону 22 U.S.C. §8902 прямо говорить про підтвердження прихильності США до Будапештського меморандуму та про необхідність не допускати підриву незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.

Отже, це не лише історичний документ 1994 року.

Це також питання американської політики та американського права.

І тут виникає принципове питання до Вашої адміністрації:

Чи може Сполучене Королівство, Сполучені Штати або будь-яка інша держава домовлятися з агресором про передачу йому території суверенної держави, не маючи на це права власника цієї території?

Українська відповідь однозначна:

Ні.

Крим – не американський актив.

Донбас – не американський актив.

Запоріжжя, Херсон, Луганщина, Донецька область – не предмет американсько-російської торгівлі.

Це територія України.

Її статус не може бути визначений третіми державами за спиною українського народу.

А ТЕПЕР – 2024 РІК

Є ще один документ, який неможливо просто викреслити з історії.

13 червня 2024 року Сполучені Штати та Україна уклали десятирічну двосторонню безпекову угоду.

У ній США підтвердили підтримку оборони суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

У статті V прямо зафіксовано: Україна не буде в безпеці, доки її суверенітет і територіальна цілісність не будуть повністю відновлені через справедливий мир, який поважає її права за міжнародним правом і Статутом ООН.

Це надзвичайно важливо.

Тому що знову ж йдеться вже не про 1994 рік.

Це документ, підписаний через тридцять років після Будапешта.

І він підтвердив ту саму фундаментальну позицію:

Україна має право на суверенітет і територіальну цілісність.

МИ НЕ ПРОСИМО АМЕРИКУ ВОЮВАТИ ЗА УКРАЇНУ

Хоча формулу забезпечення територіальної цілісності України має обирати сама Америка, яка може і вступити безпосередньо для відсічі агресії.

А зараз ми просимо іншого.

Ми вимагаємо, щоб Сполучені Штати не перетворювали агресію на спосіб отримання територіальних дивідендів.

Ми просимо не легалізувати принцип:

"Хто захопив силою – той і отримав".

Бо якщо цей принцип переможе в Україні, він не зупиниться в Україні.

Тоді будь-який диктатор у світі отримає простий урок:

озброюйся, нападай, захоплюй територію, а потім дочекайся переговорів – і великі держави допоможуть оформити результат агресії як "мир".

Це буде поразкою не лише України.

Це буде поразкою американської системи міжнародної безпеки.

ПАНЕ ТРАМПЕ, Є ОДНА ОСОБЛИВО ВАЖЛИВА РІЧ

Ви говорите про угоди.

Ви говорите про справедливість для Америки.

Ви говорите про те, що Америка більше не повинна укладати невигідні угоди.

Ми з цим погоджуємося.

Саме тому просимо Вас подивитися на українське питання через американську призму.

Якою була ціна українського ядерного роззброєння для Америки з її ж ініціативи ?

Україна віддала дорогущий ядерний потенціал.

Америка отримала зміцнення глобального режиму нерозповсюдження.

Україна виконала свою частину.

Тепер світ дивиться на Америку.

І запитує:

Що отримала Україна натомість?

Якщо відповіддю стане:

"Вона отримала документ, який можна забути, коли змінюється політична кон’юнктура", —

це буде катастрофічним сигналом для всього світу.

Бо тоді наступна держава, яку Вашингтон переконуватиме відмовитися від ядерного потенціалу, матиме повне право запитати:

"Навіщо нам вірити Америці?"

САМЕ ТОМУ УКРАЇНА ПРОПОНУЄ НЕ СЛОВА, А ДІЇ

Ми закликаємо Вас:

Перше. Публічно підтвердити, що Сполучені Штати визнають суверенітет і територіальну цілісність України та не визнають силове захоплення українських територій законним.

Друге. Підтвердити, що майбутній мир не може бути юридичним оформленням територіальної агресії.

Третє. Не укладати жодної угоди щодо територій України без вільного і безпосереднього погодження самої України.

Четверте. Використати політичні, економічні та дипломатичні можливості Сполучених Штатів для того, щоб агресор не отримав винагороду за застосування сили.

П’яте. Залучити Конгрес США до вироблення довгострокової американської політики щодо України.

Шосте. Поставити перед американським суспільством чесне питання:

Чи може Америка переконувати держави відмовлятися від ядерної зброї, якщо після цього їхні території можуть стати предметом торгу з агресором?

І МИ ЗВЕРТАЄМОСЯ НЕ ТІЛЬКИ ДО ВАС

Ми звертаємося до Сенату Сполучених Штатів.

До Палати представників.

До американських ветеранів.

До американських юристів.

До американських дипломатів.

До американських громадян.

Бо це питання вже давно вийшло за межі України.

Це питання американської репутації.

Це питання міжнародного права.

Це питання майбутнього системи нерозповсюдження ядерної зброї.

І, зрештою, це питання простого принципу:

ЧИ МАЄ АМЕРИКА ВИКОНУВАТИ СВОЄ СЛОВО?

Ми віримо, що має.

Саме тому ми не звертаємося до Америки зі словами:

"Пожалійте Україну".

Ми говоримо:

"Поважайте право".

Не тому, що Україна слабка.

А тому, що без права сильні завжди зможуть знищити слабших.

Українці вже заплатили за свою довіру надзвичайно високу ціну.

Ми віддали ядерну зброю.

Ми відкрили свою територію для міжнародного контролю.

Ми виконали взяті на себе зобов’язання.

Ми багато років будували відносини зі Сполученими Штатами як із державою, для якої слово має значення.

Тепер настав час перевірити не Україну.

Настав час перевірити слово Америки.

Пане Президенте Трампе!

Ви можете увійти в історію як президент, який уклав ще одну політичну угоду.

А можете увійти в історію як президент, який сказав:

АМЕРИКА НЕ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД СВОГО СЛОВА.

Україна не просить Вас воювати за неї. Хоча має повне право на це.

Україна просить Вас не дозволити силою переписати право.

Не продавайте Україну.

Не продавайте американське слово.

Не продавайте принцип, на якому тримається міжнародна безпека.

Допоможіть створити мир, у якому агресія не винагороджується.

Це буде вигідно Україні.

Це буде вигідно Америці.

І це буде вигідно всьому цивілізованому світу.