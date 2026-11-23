Блог | Чому Україні потрібні гарантії Конгресу, а не Трампа

Ще раз про те, чому Україні категорично не можна підписувати жодних угод із людьми Трампа, а треба залучити до участі в переговорах Конгрес.

Легітимність Трампа є щонайменше дуже "обмеженою". Я б сказав, її рівень є критично низьким. Близько нуля.

Для України це не якась абстракція.

Наступного року Трамп може зіткнутися із серією жорстких розслідувань, а навіть і третім імпічментом. Лідер, який воює за власне виживання в Капітолії, не здатний бути гарантом жодних міжнародних домовленостей.

Вся його спадщина може зазнати повного обнулення. У США все, що президент підписує одноосібно, без ратифікації Конгресом, наступний господар Білого дому може скасувати одним розчерком пера в перший же день на посаді – як Трамп сам робив з угодами Обами й Байдена.

Тоді як поступки з боку України можуть залишитися незворотними або такими, що їх дуже важко буде відіграти назад.

За Конституцією США лише ратифікований Сенатом міжнародний договір набуває статусу "вищого закону країни" нарівні з федеральними законами, тому наступний президент не може скасувати його одноосібно.

Треба залучити Конгрес вже на етапі обговорення будь-якої угоди, бо це гарантуватиме відсутність "зради". Для ратифікації договору в Сенаті потрібно дві третини голосів. Це означає, що жоден пункт не пройде без згоди демократів та традиційних республіканців, які ніколи не підпишуться під капітуляцією України.

Крім того, Конгрес – це не темна кімната, де два бізнесмени з оточення Трампа можуть викручувати руки без свідків. Експертиза в комітетах Сенату і Палати представників відбувається публічно, під прицілом медіа та фахівців із нацбезпеки. Протягнути туди таємні поступки Кремлю або порожні "будапештські" обіцянки під софітами Капітолія просто неможливо.

Жодних кулуарних перемовин. Вже зараз Україна має звернутися до представників майбутньої більшості Конгресу з проханням вимагати відкритої експертизи кожного пункту домовленостей.

Знову підкреслю, наскільки "обмеженою" є легітимність Трампа:

– Жоден інший президент не був двічі підданий процедурі імпічменту. Те, що партійна дисципліна зберегла за ним крісло, не змиває самого тавра. Статті обвинувачення проти нього стосувалися значно глибших посягань на саму основу держави, ніж статті проти Білла Клінтона чи Ендрю Джонсона.

– За всю 237-річну історію президентства у США Трамп став першим і єдиним главою держави, чия поведінка дала судам та конституціоналістам підстави застосовувати проти нього норму, написану для заколотників Громадянської війни. Остаточно її не було застосовано лише з процедурної причини. Але жоден суд ніколи не виправдав його по суті звинувачень в участі у спробі перевороту 6 січня 2021 року.

– Жодна ворожа держава не проводила настільки комплексної, технологічної та масштабної спецоперації на користь одного з кандидатів під час виборів. У випадку Трампа це було двічі. Причому в другому випадку взагалі йдеться про гібридну атаку на Америку – через рукотворну "міграційну кризу". Принаймні у 2016 році штаб Трампа "вітав" російське втручання і розраховував отримати від нього електоральну вигоду. Це встановлений факт. Трамп та його оточення понад сотню разів публічно посилалися на матеріали, викрадені російською військовою розвідкою.

– Його політика стосовно України є не просто "поганою", що було б лише нашою суб’єктивною оцінкою, вона суперечить законам і стратегічним рішенням самого американського парламенту, який роками на двопартійному рівні ухвалював акти на підтримку суверенітету України та невизнання російських анексій. Коли президент послідовно діє всупереч інтересам власної країни, всупереч рішенням свого Конгресу, всупереч міжнародному праву – і водночас його кроки з дивовижною точністю збігаються з бажаннями Кремля, чи не є це непрямим доказом того, що він усе ж таки compromised? Не знаю, як це краще перекласти.

Якщо додати сюди цілий шлейф скандалів, сексуальних і корупційних, справу про викрадення секретних документів, фонтан незаконних рішень, то перед нами постає президент із хронічним, критично низьким дефіцитом легітимності.

Донедавна всі ці речі дещо парадоксальним чином працювали на нього. Хоча не таким вже й парадоксальним. Це хіба класичний ефект "ілюзії всесильності" або "аури безкарності", коли порушення правил сприймається не як слабкість, а як доказ того, що цій людині "все дозволено" і її неможливо зупинити. Ніби його жодна куля не бере.

Коли людина переживає два імпічменти, уникає судів, ігнорує 14-ту поправку і повертається в Білий дім, у багатьох, особливо у тих, хто звик до авторитарних реалій, вмикається страх: "Якщо його не змогла зупинити навіть сама Америка зі своїми судами й спецслужбами, то куди вже нам сперечатися? Він є силою природи, треба скоритися".

У перші місяці другого терміну шквал указів, погроз тарифами та тиску створював ілюзію, що Трамп зламав систему стримувань і противаг остаточно і тепер править як одноосібний монарх, слово якого – закон.

Мідтерми показали, що виборці втомилися від хаосу і повернули Конгрес під контроль опонентів Трампа. Ілюзія "вічного тріумфу" розсипалася: з січня він перетворюється на президента в облозі, якому доведеться відбиватися від розслідувань та загрози нового імпічменту.

Сьогодні це марення розвіялося. Все, того зловісного Трампа вже немає, можна його не боятися. Він став настільки токсичним, що в Америці вже щурі побігли з корабля.

Тому – жодних кулуарних перемовин із його людьми. Україна має негайно від них відмовитися.