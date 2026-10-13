Блог | Чому планетою керують діди? Це не ейджизм, а здоровий глузд

Чому коли ти керуєш звичайним пасажирським літаком, ти обов’язково йдеш на пенсію? Бо це небезпечно для людей! Бо є вікові зміни, уповільнення реакції, хвороби та ризики для здоров’я. І це абсолютно нормально.

Я жодного разу не страждаю ейджизмом, але як так виходить, що планетою керують діди?

Ну як можна, подивившись будь-яке виступ чи інтерв’ю Трампа або Путіна, бути впевненим, що у них немає вікових проблем із головою? І вони керують не літаком на 200 пасажирів, а мільйонними країнами та долями всього людства. Тим більше, коли в їхніх руках перебуває ядерна кнопка!

Це ж абсолютне божевілля: людина з віковими дегенеративними змінами мозку, яка вже не здатна мислити так само ясно, як у 40 років, має одноосібний доступ до зброї, здатної знищити цивілізацію за лічені хвилини.

Ці діди вже нічим у своєму житті не ризикують. У них немає майбутнього, яке потрібно берегти. У них залишилася тільки одна дурнувата ціль – будь-яким чином увійти в історію, поклавши за собою тисячі й мільйони людських життів. Вони більше не думають про те, що буде після них.

Вибачте, але я дуже сподіваюся, що людство нарешті дійде до розуміння: у президентів обов’язково має бути обмеження за віком. У всіх професіях є пенсія. І не треба наводити мені якісь поодинокі винятки. Ці ризики просто того не варті – жодна людина в 70 чи 80 років не може мислити так само тверезо, критично й ясно, як у 40.