"Чому немає тиску на Путіна?" Трампістка Лора Лумер заявила про порушення Росією енергетичного перемир'я

У неділю, 11 жовтня, прихильниця президента СШ Дональда Трампа, американська журналістка та MAGA-інфлюенсерка Лора Лумер стала на бік України. Вона, зокрема, закликала тиснути на Російську Федерацію.

Також вона додала, що кремлівський диктатор Володимир Путін у своїх діях вже "перевершив терористичну організацію ІДІЛ". Про це Лора Лумер написала у соцмережі Х.

Лумер стала на бік України. Джерело: Скріншот

Варто додати, що американська трампістка Лора Лумер також виступила проти перекладання відповідальності за війну на Зеленського. У своїх дописах вона розкритикувала закупівлю російської нафти, захистила українські удари у відповідь і поставила під сумнів надійність будь-яких домовленостей із Путіним.​

"Чому не тиснуть на Путіна, щоб він припинив атакувати Україну?" – написала Лумер.

Американська трампістка вист... Джерело: Скріншот Розгорнути

Вона наголосила, що залишається прихильницею Трампа та розуміє американців, які платять більше за дизель, але, зауважила журналістка, Зеленський намагається врятувати людей від російських ударів.

​Вимоги замінити українського президента Лора Лумер також розкритикувала.

"Якщо хтось хоче виборів в Україні, потрібно домагатися припинення російських атак", – додала Лумер.

Окрім того, вона згадала своє липневе інтерв'ю із Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці. За її словами, президент України висловлював абсолютну готовність провести вибори після припинення російських атак і укласти мирну угоду.​

Щодо нафти Лумер нагадала, що Трамп раніше сам виступав проти її закупівель у Росії, і назвала запровадження санкцій правильним рішенням. Підтримку України Лумер назвала позицією, яка відповідає інтересам Дональда Трампа та США.

Палка прихильниця Трампа Лум... Джерело: Скріншот Розгорнути

​Як приклад ненадійності Москви Лумер навела історію про російський удар по українському аеродрому, куди, за її словами, мали прилетіти Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Вона нагадала, що Росія порушила домовленість про 72-годинне припинення атак під час їхнього візиту й не зазнала жодних наслідків.​

Заяву про енергетичне перемир'я Лумер привітала, але одразу спрогнозувала, що Росія його порушить.

"Під час липневої поїздки в Україну я мусила проводити інтерв'ю з енергетиками в укритті через російські дрони", – нагадала Лумер.

Згодом у відповіді іншому прихильнику Трампа вона написала, що Москва вже порушила домовленість цього дня.

Раніше повідомлялось, що американська журналістка Лора Лумер виступила проти постачання російського дизельного пального до США. Вона заявила, що Москва використає зароблені гроші для продовження війни проти України.

Як повідомляв OBOZ.UA, 9 жовтня президент США Дональд Трамп похизувався "успішною" розмовою з російським диктатором Володимиром Путіним і заявив про домовленість щодо постачання російського дизельного пального до США. Вашингтон тимчасово дозволив продаж, постачання та імпорт дизеля російського походження, послабивши санкційні обмеження в цій сфері.

За словами Трампа, протягом кількох місяців Росія має поставити до США до 4,8 млн тонн дизельного пального, зокрема 300 тис. тонн у жовтні.

Після розмови з Путіним Трамп також заявляв, що російський диктатор нібито прагне миру й укладення угоди з Україною. Водночас американський президент звинувачував Зеленського в небажанні домовлятися та стверджував, що завершити війну можна було ще давно.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 11 жовтня заявив про початок енергетичного перемир'я між Україною та Росією. За його словами, сторони погодилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі.