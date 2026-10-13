Блог | Чому Кремль не хоче припинення вогню і чого насправді домагається

Там Пєсков, коментуючи пропозицію Зеленського щодо 60-денного припинення вогню, заявив, що Росія прагне не перемир’я, а довгострокового миру.

Згадую свій торішній текст, де те саме Путін заявив Трампу.

Пояснюю, у чому тут пастка і що Москва насправді має на увазі, кажучи, що вони хочуть лише повного й довгострокового миру:

Чому Путін на зустрічі з Трампом виступив проти припинення вогню і запропонував альтернативу у вигляді підписання всеосяжної угоди про завершення війни?

Тобто мирного договору.

Тут є момент, який, як я звернув увагу, деякі пропускають.

Припинення вогню можна організувати хоч з сьогодні на завтра, потрібен лише наказ, і далі все залежить від польових командирів – щоб вони його дотримувалися.

Припинення вогню може зупинити війну ледь не одним клацанням пальців, якщо старші та польові командири обох сторін дотримуються домовленості.

Ну або, у крайньому разі, мінімізувати та звести насильство на фронті до реально можливого мінімуму.

Угода про мир же – це складний і тривалий процес, який може зайняти роки і навіть десятиліття.

Кілька прикладів з пам’яті:

Єгипет та Ізраїль – припинення вогню в 1973 році, мирний договір у 1979 році – 6 років.

Йорданія та Ізраїль – перемир’я у 1949 році, мирний договір у 1994 році – 45 років.

Вірменія та Азербайджан – припинення вогню у 2020-му, мирний договір у 2025-му – 5 років.

Північна та Південна Кореї – перемир’я у 1953 році (і то силами ООН, Китаю та КНДР, Південна нічого не підписувала), а мирного договору так і немає донині.

І можна продовжувати цей список далі, але логіка зрозуміла: мирний договір і завершення війни – це не те, що купити курку на ринку, це тривалий процес, який може розтягнутися навіть на півстоліття.

І навіть його "швидке" підписання – це 5 і більше років.

Путін, відмовляючись від першого етапу – власне зупинити саму війну, тобто припинення вогню, – пропонує пропустити всі етапи й одразу завершити війну миром.

А оскільки це тривалий процес, то це означає – коли-небудь потім, у 2030 році, наприклад, а може, й пізніше.

Поки не будуть вирішені "першопричини української кризи", наприклад.

Більше того, оскільки жодного перемир’я не підписувалося, за ці роки можна не тільки продовжувати бойові дії, а й постійно звинувачувати Україну у зриві цих самих мирних переговорів.

Мовляв, ми-то за мир, але ось, наприклад, Київ зайняв наші території та міста – Запоріжжя, Херсон тощо.

Якщо Київ за мир і припинення війни, то чому тоді захоплює міста, які, згідно з Конституцією РФ, є російськими містами?

Отже, Київ не зацікавлений у мирі й хоче воювати.

А чому?

А тому, що не вирішені "першопричини української кризи".

Загалом, ви зрозуміли логіку: Путін, кажучи Трампу, що він проти припинення вогню, але за мир і припинення війни, по суті каже, що хоче і буде воювати далі.

До, власне, і укладення цього самого миру, тобто до капітуляції України.

Європейці, слідом за Києвом, це чудово розуміють, тому й наполягають саме на припиненні вогню.

А ось що в голові в американської адміністрації – це вже хороше питання (крім бажання витягнути Росію з цієї війни, а саму війну – хоч якось, але заморозити).

Головне – ні в якому разі не відступати від цієї мінімальної вимоги: повного припинення вогню та неприпустимості здачі будь-яких територій без бою (без бою взагалі нічого в цьому світі не віддається).

Усе інше – пастка.