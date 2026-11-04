Блог | Чому Америка була та залишиться великою державою і про головний урок для України

Виборці ліквідували моновладу президента за два роки.

Чому Америка була та залишиться великою державою? Тому що сама конструкція влади там спрямована на постійні швидкі зміни. Вибори у парламент кожні два роки та президента кожні чотири не дозволяють зберігати владу людям, які показують низький інтелект та розхитують державу.

Головний урок для України – щоб позбутись невігласів у владі, щоб виживати та робити швидкі зміни треба у першу чергу змінювати систему виборів в Україні, і скоротити виборчі цикли за зразком США. Кожні два роки оновлення складу парламенту на 50%, кожні чотири роки вибори президента.