"Через російські атаки люди щогодини йдуть до укриттів": Зеленський пояснив американцям, чому в Україні не проводяться вибори. Відео

Україна не має змоги підготувати вибори й забезпечити безпеку громадян, коли Росія фактично безперервно обстрілює нашу територію. Щогодини через ворожі дрони-камікадзе лунають повітряні тривоги і люди мусять ховатися від атак.

Про це нагадав президент Володимир Зеленський, який 12 жовтня у прямому ефірі дав інтерв'ю прореспубліканському телеканалу Fox News. Ведучий програми America's Newsroom Білл Хеммер зазначив, що Київ погоджується організувати вибори, якщо Москва буде дотримуватися 60-денного припинення вогню.

"Але наскільки ми далекі від цього? Бо наразі це здається нереалістичним", – визнав журналіст.

Зеленський згадав про те, що про зміну президента нещодавно висловлювався і лідер Білого дому Дональд Трамп.

"Якщо президент Трамп хоче змінити лідера в Україні, він має знати, що змінити його може виключно наш народ. І я готовий до виборів", – наголосив глава держави.

"Справді, нам потрібно щонайменше 60 днів для забезпечення безпеки інфраструктури й підготовки виборів. Зараз у нас відбуваються атаки щогодини, коли іранські "Шахеди" атакують нас. Кожну годину!.. І ми говоримо не про десятки "Шахедів", а про тисячі дронів, балістичних ракет, крилатих ракет. Як люди можуть голосувати?" – задав риторичне запитання Зеленський.

Він зазначив, що навіть якщо не говорити про закон (а закон дуже важливий), то складність полягає в тому, як гарантувати безпеку виборців.

"Кожної години наші люди йдуть до укриттів, до бомбосховищ, тому що росіяни обстрілюють нас, тому що вони не хочуть зупиняти війну", – заявив президент.

Якби росіяни справді хотіли миру, вони погодилися б на режим припинення вогню. Поки що РФ не демонструє такої готовності.

"Якщо вони хочуть зробити все, щоб змінити президента в Україні, вони повинні поважати голос народу – як у вашій країні, як у будь-якій країні, включно з Росією, до слова", – підсумував Зеленський.

Як писав OBOZ.UA:

– 9 жовтня Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором Володимиром Путіним і домовився про поставки російського дизельного палива на американський і світові ринки.

– Зеленський дипломатично назвав цю угоду "слабким рішенням". Український лідер переконаний, що подібні подарунки для російського диктатора "не спрацюють на мир і будь-яку користь для цивілізованого світу".

– Після цього президент Сполучених Штатів видав нову скандальну заяву: мовляв, Україні настав час призначити нового лідера, бо зараз Київ не здатен домовитися з державою-агресором.